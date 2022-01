Bereits vor einem Jahr setzte sich die Linzer Grünen für digitale Anzeigen für Radfahrerinnen und Radfahrer ein. Jetzt wird dieser Vorschlag in Form von smarten Radbarometern von Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) umgesetzt. Ziel ist es, alle verfügbaren Daten der Radmessstellen zusammenzuführen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Zuge der Umstellung soll auch die Zählstelle beim AEC auf der Nibelungenbrücke besser positioniert werden.

LINZ. „Die Digitalisierung auf Radwegen ist ein wichtiger Baustein der Verkehrsplanung und trägt auch zu einer besseren Sichtbarkeit der Mobilitätsform Radfahren bei“, so Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP). Zukünftig sollen alle verfügbaren Daten durch smarte Radbarometer im Verkehrsleitrechner der Stadt gesammelt, und in Echtzeit auf Dashboard veröffentlicht werden.

Grüne über Vorschlag erfreut

„Die heute angekündigten Radbarometer sind ein Beitrag der Wertschätzung für die Radfahrerinnen und Radfahrer. Zugleich machen die Anzeigen deutlich, wie viele Menschen Tag für Tag mit dem Bike in unserer Stadt unterwegs sind und somit einen wichtigen Anteil an der Entlastung der Straßen und einer besseren Luft in unserer Stadt haben“, zeigt sich Grünen-Klubobmann Helge Langer erfreut.

Erste Umsetzung auf der Nibelungenbrücke

Die Radzählstelle auf der Nibelungenbrücke wird im ersten Schritt erneuert. Diese Zählstelle soll auch über eine Wärmebildkamera verfügen, die zusätzlich auch Fußgänger erfassen kann. Im Zuge der Modernisierung soll auch die Position der Zählstelle verändert werden. Aktuell würden viele Radfahrer auf der Ostseite nicht erfasst, weil diese vor der bestehenden Zählstelle über die AEC-Rampe die Nibelungenbrücke verlassen. „Die Förderung der sanften Mobilität ist eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre. Dafür braucht es auch verlässliche Daten, um die Entwicklung gezielt steuern zu können“, so Baier.

Zahlen zeigen Verlagerung auf neue Brücken

Die Auswertung der Radzählstelle auf der Nibelungenbrücke zeigt im zweiten Halbjahr erstmals einen Rückgang auf – 50.000 Radfahrten weniger als im Vorjahr wurden aufgezeichnet. Grund dafür ist die Eröffnung der neuen Radübergänge auf der Neuen Eisenbahn- sowie der Voest-Brücke.

Neue Wegweiser für die Neue Eisenbahnbrücke geplant