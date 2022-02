Am 1. Februar wurde das Protestcamp in der Lobau gegen die geplante Stadtstraße in Wien von der Polizei geräumt. Aus Solidarität mit den Aktivistinnen und Aktivisten veranstalteten Fridays for Future Linz einen Tag später eine Kundgebung vor der SPÖ-Zentrale an der Linzer Landstraße.



LINZ. Am 2. Februar um 14.30 Uhr versammelten sich rund 30 Personen vor der SPÖ-Zentrale an der Linzer Landstraße, um gegen die polizeiliche Räuming des Protestcamps auf der Stadtautobahn-Baustelle in der Wiener Lobau zu protestieren. Organisiert wurde die Solidaritätskundgebung von Fridays for Future Linz.

Vor der Linzer SPÖ-Zentrale wurde lautstark demonstriert.

Kritik an Polizeieinsatz in der Lobau

“Wir kritisieren das unverhältnismäßige Polizeiaufgebot, den Einsatz von Pfefferspray und sonstiger Gewalt und die Behinderung der Presse. Insbesondere aber wehren wir uns gegen die Kriminalisierung des friedlichen Klimaprotestes”, so die Organisatoren. Auch in Linz wird der Bau von Autobahnen wie dem Westring immer wieder kritisiert.