Im September können die Linzer SPÖ-Mitglieder bei wichtigen Fragen mitentscheiden.



LINZ. Im September geht die aufgrund der Corona-Krise verschobene Mitgliederbefragung der Linzer SPÖ über die Bühne. Mehrere Entscheidungen stehen an. Klaus Luger bewirbt sich erneut für den Parteivorsitz und die Bürgermeisterkandidatur bei der Gemeinderatswahl im Herbst 2021. Peter Binder möchte Spitzenkandidat der Linzer SPÖ bei den zeitgleich stattfindenden Landtagswahlen werden. Zudem können SPÖ-Mitglieder über sechs inhaltliche Fragen abstimmen, von der Verkehrsinfrastruktur über den Klimaschutz bis zur Parkraumbewirtschaftung.

Persönlich, per Brief oder online

Die Wahl wird an rund 25 Terminen zwischen 1. und 12. September in Sektionslokalen, Betriebslokalen und im Bezirksbüro stattfinden. Von 16. bis 30. September kann dann per Brief oder online abgestimmt werden. Die Ergebnisse werden bei der Bezirkskonferenz am 6. Oktober bekannt gegeben.