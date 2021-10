Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat die Stichwahl in Linz ganz klar gewonnen. Er erreicht 73,1 Prozent und lässt seinen Herausforderer Bernhard Baier (ÖVP) mit 26,9 Prozent damit deutlich hinter sich.



Ergebnis Bürgermeister-Stichwahl 2021 Linz

Klaus Luger: 73,1 %

Bernhard Baier: 26,9 %

Enttäuschend ist die Wahlbeteiligung. Sie liegt bei lediglich 30,3 Prozent.

Luger: "Überglücklich über klaren Sieg"

Der wiedergewählte Bürgermeister Klaus Luger zeigt sich in einer ersten Reaktion "überglücklich" über das deutliche Ergebnis. Er habe zwar mit einem Sieg gerechnet, die Höhe hat ihn aber dennoch überrascht. Die niedrige Wahlbeteiligung führt Luger einerseits auf den erwartbaren Ausgang, andererseits auf die Regierungskrise der letzten Tage zurück. Am Dienstag starten die Gespräche mit den anderen im Stadtsenat vertretenen Parteien. Luger strebt eine Einigung in den Kernthemen wie Klimaschutz und Industrialisierung an. Angesichts der Regierungskrise spricht Luger von einem "Outing" der ÖVP in Sachen Korruption.

Baier: "Letzte Tage waren kein Rückenwind"

In einer ersten Reaktion weist Baier darauf hin, dass beide Wahlergebnisse in absoluten Stimmen in etwa das Ergebnis des ersten Durchgangs seien. Außerdem währen die letzten Tage nicht gerade ein Rückenwind gewesen, spielt Baier auf die Regierungskrise in Wien an. Wie es weitergeht werde die ÖVP morgen in ihren Gremien besprechen.

Ausgangslage in der Stadt Linz

Die Stichwahl ist notwendig, weil keiner der zehn Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit an Stimmen erreicht hat. Bürgermeister Klaus Luger hat mit 43,7 Prozent gewonnen. Vizebürgermeister Bernhard Baier von der ÖVP kam auf 16,4 Prozent. In Sichtweite dahinter folgten Eva Schobesberger von den Grünen mit 14,6 und FPÖ-Kandidat Markus Hein mit 12 Prozent. Alle übrigen Kandidat*innen landeten im niedrigen einstelligen Bereich.

