Die Klimakrise stand im Mittelpunkt von zwei Protestaktionen vor der WKO in Linz – mit gänzlich unterschiedlichen Stoßrichtungen. Während Klimaktivisten eine Haltungsänderung der WKO in Sachen Klimaschutz forderten, verlangten drei WKO-Fraktionen mehr Engagement der Kammer gegen das NoVA-Gesetz der Bundesregierung.

LINZ. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKO) war binnen einer Woche Ziel von zwei Protestaktionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten – zumindest was die Inhalte betrifft. Am 14. Mai protestierten Aktivisten von Fridays For Future gegen die Klimapolitik der WKO. Sie werfen ihr vor, das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung zu blockieren und die Lösung der Klimakrise auf die lange Bank zu schieben. Diese würde aber nicht warten. "Wir sagen, wegschauen und weghören ist nicht mehr. Es ist Zeit zu handeln", heißt es von den Aktivisten. Die Aktion fand nicht nur in Linz, sondern auch an sechs weiteren WKO-Standorten statt.

Ausnahmen bei NoVA gefordert

Eine gänzlich andere Stoßrichtung hatte eine Protestaktion von drei Fraktionen in der WKO am 21. Mai. Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband (SWV OÖ), Freiheitliche Wirtschaft (FW) und Unternehmerisches Österreich (UNOS ) fordern eine Rücknahme beziehungsweise Änderung des NoVA Gesetzes 2021, das die Normverbrauchsabgabe (NoVA) ab Juli 2021 auch für Klein-Lkw vorsieht. So soll es unter anderem Ausnahmeregeln für Branchen geben, die auf diese Fahrzeuge angewiesen sind oder zumindest eine Teilabschreibemöglichkeit. Von der WKO wollen sie eine Reaktion auf ihre Forderungen. Ihren Unmut demonstrierten die Wirtschaftsvertreter mit einem Autokorso bei der WKO-Zentrale am Hessenplatz.

