Bürgermeister Luger und Vizebürgermeister Hein sind mit ihrem Stadtseilbahn-Projekt in Wien vorerst abgeblitzt und vermuten eine Retourkutsche für ihre Kritik am 1-2-3-Ticket. Die Grünen sehen den Fall jedoch völlig anders.



LINZ. Zwischen der Linzer Stadtregierung, besser gesagt deren roten und blauen Vertretern und dem grünen Infrastrukturministerium herrscht dicke Luft. Wobei der Ärger vor allem auf Seite der Linzer zu spüren ist. Was ist passiert? Das Ministerium hat sich vorerst ablehnend zur geplanten Linzer Stadtseilbahn geäußert, die den Süden in 100 Metern Höhe mit dem Industriegebiet verbinden soll. In Wien will man das Projekt erst begutachten, wenn die Gesamtwirkung der Seilbahn nachgewiesen ist und sich die Linzer mit dem Land OÖ abgestimmt haben.

Retourkutsche für Kritik?

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ) vermuten hinter der Ablehnung eine Retourkutsche für ihre Kritik am 1-2-3-Ticket der Bundesregierung. Dieses sieht vor, dass um 1.095 Euro der öffentliche Verkehr in ganz Österreich, um 730 Euro in zwei Bundesländern und um 365 Euro in einem Bundesland genutzt werden kann. Luger und Hein befürchten Nachteile für Linz durch ein ÖBB-Monopol beim Vertrieb und rechnen mit 20 Millionen Euro jährlichen Kosten für die Stadt. In einer neuerlichen Stellungnahme zeigt sich Hein zwar versöhnlicher und unterstützt das Ticket grundsätzlich. Doch würde "das Pferd von hinten aufgezäumt", so Hein. Denn günstigere Preise würden nichts an den fehlenden Kapazitäten im Linzer Zentralraum ändern. "Wenn ich zu meinem Arbeitsplatz dreimal so lange brauche wie mit dem eigenen PKW, ist auch ein günstigeres Ticket kein Anreiz umsteigen zu wollen", so Hein.

Grüne Schützenhilfe aus Linz

"Das eine schließt das andere ja nicht aus", weist Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) die Argumente von Rot und Blau zurück. Natürlich brauche es einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Beim 1-2-3-Ticket gehe es aber nicht um lokalen Verkehr, sondern um Pendler, die in erster Linie weitere Strecken zurückliegen würden. Im StadtRundschau-Sommergespräch verweist sie außerdem darauf, dass Einnahmenausfälle der lokalen Verkehrsbetriebe abgegolten würden. Scharf geht Schobesberger mit der rot-blauen Vorgehensweise in Sachen Seilbahnprojekt ins Gericht, zumal sogar der Parteikollege Heins im Land (Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner, Anm.) das Projekt nicht prioritär sehe. Mit einem unfertigen Projekt nach Wien zu gehen und eine fixe Finanzierungszusage für 50 Prozent zu verlangen, sei absurd, kritisiert Schobesberger.

Brief an Gewessler

Unterstützung erhält das Linzer Seilbahnprojekt unterdessen durch Verkehrswissenschaftler Ernst Pfleger von der Universität für Bodenkultur. Pfleger, der auch SPÖ-Landtagsabgeordneter in Wien war, setzt sich in einem Schreiben an Bundesministerin Leonore Gewessler massiv für die Verwirklichung von Stadt-Seilbahnen ein.