Oberösterreich ist vom 22. bis 24. Juli 2022 Austragungsort der 47. Int. „Keine Sorgen Junioren Rundfahrt. Dieses wichtige europaweit bekannte Nachwuchsrennen für unter 19-Jährige startet heuer mit einem echten Highlight. Am Freitag, 22. Juli wird mit Beginn um 11 Uhr ein 2,9 Kilometer langes Einzelzeitfahren mit Start und Ziel beim Haid Center im Bezirk Linz-Land veranstaltet. Danach folgen 3 schwere Etappen durch das Land ob der Enns. Mit dieser Tour wird den Radstars von Morgen eine wichtige Bühne gegeben. Nach dem großen Erfolg der Oberösterreich Rundfahrt im Juni ist diese Rundfahrt das nächste große Radsport-Highlight in Österreich. Bei der „Keine Sorgen“ Junioren Rundfahrt kämpfen 144 Profi-Nachwuchsfahrer mit Mannschaften aus 17 Nationen und Fahrern aus 22 Ländern um den Toursieg. Insgesamt 302,6 Kilometer und 3.800 Höhenmeter sind zu bewältigen.

„Die internationale Keine Sorgen Junioren Rundfahrt geht in die nächste Runde und wir dürfen wieder dabei sein“, freut sich Kathrin Kühtreiber-Leitner, Vorstandsdirektorin der Oberösterreichischen Versicherung AG. „Für uns als Landesversicherer ist es selbstverständlich, einen Beitrag zu gesellschaftlichen Themen aus Kunst, Kultur und Sport zu leisten. Dazu gehört natürlich auch der Radsport, der in Oberösterreich sehr beliebt ist. Die Freude an sportlichen Aktivitäten und Bewegung ist für uns alle wichtig. Gerade der Radsport vereint Gesundheit im Einklang mit der Natur. Die jungen Sportler können dabei Freundschaften aus anderen Ländern schließen und unser schönes Land besser kennenlernen und genießen. Der Oberösterreichische Landesratsportverband fördert dieses Gefühl bereits bei seiner Jugendarbeit und das unterstützen wir gerne“, so Kühtreiber-Leitner.

Erstmals mit Einzelzeitfahren in Haid-Ansfelden

Die Rundfahrt beginnt am Freitag, 22. Juli mit einem Novum in der langjährigen Geschichte der Junioren Rundfahrt: Das neue 2,9 Kilometer lange Einzelzeitfahren mit Start um 11 Uhr beim Haid Center wird ein Radsportspektakel: Im Abstand von 1 Minute werden die Radprofis von Morgen auf den Rundkurs geschickt. Dieser führt vom Haid Center nach Berg an Krems in die Köttsdorfer Straße wieder zum Haid Center. „Dieses Zeitfahren wird sehr spannend und ist für die Junioren eine neue zusätzliche Herausforderung“, betont Tourdirektorin Helga Mitmasser.

Am gleichen Tag startet um 17 Uhr die 1. Etappe über 89,2 Kilometer von Haid/Ansfelden nach Marchtrenk. Am Samstag, 23. Juli führt die Tour in den Bezirk Rohrbach, hier sind mit Start und Ziel in Rohrbach 101,4 Kilometer zu meistern. Die Rundfahrt wird auf der Schlussetappe am Sonntag, 24. Juli mit dem Teilstück von Bad Wimsbach nach Straß im Attergau über 109,1 Kilometer entschieden. „Die Rundfahrt ist ein Sprungbrett für Talente: Giro-Etappensieger Lukas Pöstlberger, Staatsmeister Gregor Mühlberger oder Patrick Konrad, alle vom World Tour Team Bora-Hansgrohe haben hier erstmals aufgezeigt“, so Helga Mitmasser.

Heimische Fahrer mit Siegchancen bei der Tour

Nicht nur aus Sicht des österreichischen Verbandes, sondern besonders aus der Sicht des Landesverbandes OÖ, der diese 47. Austragung der Rundfahrt durchführt, schaut man gespannt auf das Zeitfahren. Hat man mit Jakob Purtscheller nicht nur den aktuellen Meister am Start, sondern einen ausgesprochenen Spezialisten in dieser Disziplin. Hat er doch auch in der U17 und U15 hier schon die Titel geholt. Deshalb hat besonders auch Landestrainer Valentin Zeller auf diese Form der Austragung heuer gepocht, weil er sich für Purtscheller das Führungstrikot nach dem Auftakt erwartet. „Jakob gehört im Zeitfahren sicher zu den Besten Europas!“, so der Landestrainer, der Purtscheller und auch den erstjährigen Moritz Doppelbauer im Team Oberösterreich am Start hat.

Nicht zu unterschätzen ist auch Benjamin Eckerstorfer der hinter Purtscheller der zweite der Zeitfahrmeisterschaften am Tag der Arbeit geworden ist. Der für Popa Flo Freistadt fahrende Eckerstorfer kommt mit sehr viel Selbstvertrauen zu der international top besetzten Rundfahrt. Hat er sich doch erst vor kurzem zum österreichischen Berg- und Straßenmeister gekürt und heuer auch das stark besetzte Welser Kirschblütenrennen gewonnen. Weiters zu beachten sein wird der Niederösterreicher David Preyler der die Kombination Stephanshart Zeitfahren und Kirschblütenrennen Straße gewonnen hat sowie der Österreich Cup Führende aus Kärnten Simon Schabernig.

Internationale Topstars des Radsports verdienten sich bei Rundfahrt in Oberösterreich erste Lorbeeren

Der Schweizer Fabian Cancellara, Tom Boonen oder der 12fache Tour de France-Teilnehmer Bernhard Eisel sind nur einige weitere Radsport-Topstars, welche die Junioren Rundfahrt im Land ob der Enns gefahren sind und hier erste internationale Erfahrungen sammelten. Aber auch der Sieger der Österreich-Rundfahrt Riccardo Zoidl aus Eferding hat bei der hervorragend organisierten Veranstaltung der Kategorie UCI MJ 2.1 aufgezeigt. Daher ist die Junioren Rundfahrt in Oberösterreich ein Pflichttermin für die Nachwuchs-Radsportelite. Insgesamt 140 Fahrer aus 24 Teams werden heuer um den Toursieg fighten. "Die Rundfahrt ist eines der wichtigsten Nachwuchs-Radrennen in ganz Europa, heuer sind wieder viele Spitzen-Nachwuchsfahrer am Start", betont Radsportexperte Walter Ameshofer.

47. Int. „Keine Sorgen“ Junioren Rundfahrt ist Teil der Oberösterreich CLASSICS

Die Junioren Rundfahrt zählt auch zur neuen Dachmarke „Oberösterreich CLASSICS“ des OÖ. Landesradsportverbandes. Seit kurzem werden die bedeutendsten oberösterreichischen Straßenrennen unter einer eigenen neuen Dachmarke vereint. Das Saisoneröffnungsrennen in Leonding, das Innenstadtkriterium in Wels, die Int. Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt und die Internationale „Keine Sorgen“ Junioren Rundfahrt treten gemeinsam auf. „Ziel ist es, den oberösterreichischen Straßenrennen, von denen drei vom Verband selbst organisiert werden eine gemeinsame Plattform zu geben und diese auch gemeinsam zu vermarkten“, so Präsident Paul Resch. Von der Topqualität der Organisation und konnten sich tausende Radsportfans bereits im Juni 2022 bei der Int. Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt überzeugen.

302,6 Kilometer bei der Tour durch Oberösterreich

1.Etappe am 22. Juli 2022 von Haid nach Marchtrenk (89,2 Kilometer - 950 Höhenmeter):

Die 1. Etappe der 47. Internationale Junioren-Radrundfahrt wird am 22. Juli 2022 - nach dem 2,9 Kilometer langen Zeitfahren am Vormittag - um 17 Uhr am Hauptplatz in Haid gestartet. Die Etappe führt über 89,2 Kilometer nach Marchtrenk, auf diesem Teilstück wartet der vom Kirschblütenrennen bekannte Mistelbacher Berg auf die Junioren, der insgesamt dreimal zu bewältigen ist. Der Zieleinlauf erfolgt beim Stadtamt Marchtrenk um 19 Uhr, wo auch die Siegerehrung stattfindet und allen Radsportfreunden ein tolles Rahmenprogramm geboten wird.

2. Etappe am 23. Juli 2022 mit Start und Ziel in Rohrbach (101,4 Kilometer - 1.200 Höhenmeter):

Tags darauf geht es auf der 2. Etappe über 101,4 Kilometer ins Mühlviertel. Der Start auf diesem hügeligen und schwierigen Teilstück mit der Bergwertung Haselbach erfolgt in der Bezirksstadt Rohrbach um 16 Uhr, wo dann gegen 18.10 Uhr mit der Zielankunft am Stadtplatz gerechnet wird. Bei diesem Teilstück haben die Fahrer insgesamt 1.200 Höhenmeter zu bewältigen.

3. Etappe am 24. Juli von Bad Wimsbach nach Straß im Attergau (109,1 Kilometer-1.600 Höhenmeter):

Die Schlussetappe startet am 24. Juli um 11.30 Uhr am Marktplatz in Bad Wimsbach. Nach einigen Bergwertungen im Verlauf der Strecke wartet mit Straß im Attergau das Etappenziel auf die Top-Nachwuchsfahrer. Die Zielankunft bei der Volksschule in Straß wird um 14 Uhr erwartet. Die Siegerehrung der 47. Int. „Keine Sorgen“ Junioren Rundfahrt findet dann gleich im Anschluss an die Zieleinfahrt statt.

Bildtexte:

Bild 1: Top-Nachwuchsfahrer Jakob Purtscheller, Präsident Paul Resch, Benjamin Eckerstorfer, Vorstandsdirektorin der OÖ Versicherung Kathrin Kühtreiber-Leitner und Moritz Doppelbauer (v. li. n. re.)

Bild 3: Landestrainer Valentin Zeller mit den oberösterreichischen Top-Nachwuchsfahrern Jakob Purtscheller, Benjamin Eckerstorfer und Moritz Doppelbauer

Bild 3-6: Die besten Nachwuchsfahrer Europas starten bei der Int. „Keine Sorgen“ Junioren Rundfahrt