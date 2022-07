Linz: Bei herrlichem Sommer- und Badewetter schwammen von 2. bis 3. Juli die Schwimmer:innen der oberösterreichischen Schwimmvereine im Linzer Parkbad um die begehrten Landesmeister- und Nachwuchstitel.

Ausgetragen wurde die OÖ Meisterschaft 2022 vom ASV Linz, dessen Schwimmer:innen 26 Landesmeistertitel erringen konnten und an seinem Gründungsort vor 75 Jahren mit insg. 130 Medaillen, davon 63 in Gold mit Abstand die erfolgreichste Mannschaft dieses Wochenende stellte.

Die ASV-Linz Herrn schwammen zu 13 der 14 möglichen Landesmeistertitel, Bernahrd Reistahmmer über 50 und 100m Brust, 100 und 200m Rücken, 200m Lagen, Simon Bucher über 50 und 100m Schmetterling, 50m Rücken und 50m Freistil, Alexander Trampitsch über 200 und 400m Freistil und 200m Brust und Martin Espernberger über 200m Schmetterling. Trampitsch komplettierte zudem als zweiter über 100m Brust und als dritter über 50m Brust das Podium, Reitshammer als zweiter über 50m Schmetterling und Espernberger als zweiter über 100m Schmetterling. Der Junior wurde dritter über 50m Schmetterling, 50m Freistil und 200m Lagen und siegte mit diesen Platzierungen in der Juniorenwertung.

Auch die Damen konnten dem ASV Linz sechs Landesmeistertitel sichern, Johanna Enkner über 400m Feistil, Lena Kreundl über 200m Brust und 200m Freistil, Angelika Kronlachner über 50m Freistil und Marie Sageder über 100m Freistil und 200m Lagen. Der Shootingstar des ASV wurde zudem zweiter über 50, 100 und 200m Brust, 100m Schmetterling, schlug als dritte über 200m Freistil an. Sageder dominierte zudem mit sieben Siegen die Altersklasse der 15jährigen. Kronlachner wurde dritte über 50m Schmetterling, Enkner zweite über 200m Rücken, 200m Freistil und 100m Rücken, ebenso wie Kreundl über 400m Freistil.

ASV Linz Staffel nur einmal geschlagen

Auch in den Staffel-Bewerben war der ASV Linz eine Macht für sich. Sowohl die Frauen als auch die Männer sicherten sich die Titel in der 4x200m und 4x100m Freistil Staffel, die Männer siegten zudem auch in der 4x100m Lagen-Staffel wo, die Frauen zweite wurden. In den Mixed-Bewerben konnten die ASV-Staffeln über 4x100m Lagen und 4x100m Freistil die Titel und jeweils der dritte Platz erzielt werden.

Neben den bereits erwähnten erfolgreichen Leistungsschwimmern konnten sowohl in den Staffel-Bewerben als auch bei ihren Einzelstarts Matthias Kritzinger, Julian Sowa (AK 16), Mara Neurauter (AK15) und Matilda Schiefermair (AK14) an diesem Wochenende wieder überzeugen. Sowa wurde in seiner Altersklasse dritter über 400m Freistil, 100m Brust und 200m Lagen und schlug als zweiter über 200m Brust und 100m Freistil an.

Neurauter unterstrich ihre Rücken-Qualitäten, sicherte sich den Vizemeister über 50m Rücken und wurde dritte über 100m Rücken; in ihrer Altersklasse wurde sie hier zweite und belegte Rang drei über 200m Rücken. Schiefermaier siegte in der Altersklasse der 14jährigen über 200m Freistil und wurde über 400 und 100m Freistil und 200m Lagen jeweils zweite.

„Ich gratuliere allen Schwimmerinnen und Schwimmern zu diesen tollen Leistungen, danke allen Trainerinnen und Trainern für die excellente Vorbereitung und danke allen Freiwilligen und Ehrenamtlichen die mitgeholfen haben, diese Landesmeisterschaft an unserem Gründungsort auszutragen, besonders meinen Kollegen im Vorstand, unseren vielen Sponsoren und den Eltern unserer Schwimmerinnen und Schwimmern. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, diesen Rahmen für eine der erfolgreichsten Landemeisterschafen der Vereinsgeschichte zu schaffen“, zollt Obmann Mag. Paul Richer seinen Respekt.

Nachwuchstalente unterstreichen hervorragende Vereinsarbeit - 100m Brust erfolgreichste Disziplin

Erfolgreichste Nachwuchsschwimmerinnen wurden Mehrlagenstaatsmeisterin 2022 Lucie Sageder (AK 12), Leonie Schelenz (AK 13) und Anna Heindl (AK12). Sie feierten einen „Grand Slam“, und dominierten das Schwimmgeschehen in ihrer Altersklasse.

Über 100m Brust demonstrierten die ASV Talente ihre Klasse und beweisen, dass sie bereit sind, in die Fußstapfen ihres Idols Bernhard Reitshammer, der bei der Weltmisterschaft in Budapest den sensationellen vierten Platz über 50m Brust erreicht hatte, zu steigen, denn mit den Siegen von Marie Sageder (AK 15), Franziska Kierlinger-Seiberl (AK 14), Leonie Schelenz (AK 13), Lucie Sageder (AK 12), Jana Plakolm (AK 11, ), Anna Heindl (AK 10), Moritz Werkgartner (AK 15) mit sensationeller Bestzeit, Valentin Aicher (AK 13), Finn Kreps (AK 11) und Max Haiböck (AK 10) lachten die ASV Schwimmer:innen zehnmal vom obersten Podest, das in dieser Lage von Julian Sowa (AK 16), Paul Donauer (AK 14), Elke Wimmer (AK 12), Alexander Leski (AK 11), Elena Kutschera (AK 10), Lorenz Stefanziosa (AK 10) und den hervorragenden zweiten Plätzen in der Klasse der 9jährigen durch Emilia Prochaska und Lukas Pfaller komplettiert wurde.

Haiböck siegte auch über 100m Schmetterling und 200m Freistil und fischte zwei Silberne aus dem Becken, wie auch Plakolm, der drei Silberne überreicht werden konnte. Aicher siegte zudem mit neuer Bestzeit über 100m Freistil, holte Silber über 200m Rücken und jeweils Bronze über 200m Freistil und 200m Brust, Kreps holte Rang zwei über 200m Brust und wurde dritter über 100m Rücken und 100m Freistil. Donauer wurde dritter über 400m Freistil, 100m Brust und verließ nach 200m Lagen als zweiter das Becken.

Weiteren Top-Platzierungen werden in Kürze ergänzt bzw. auf der ASV Linz Webseite veröffentlicht.