LINZ/LUNZERSTRAßE. In der Lunzerstraße gab es vor mehreren Jahren einst eine OMV Tankstelle. Diese wurde dann zur Avanti, nun jedoch wieder zur OMV; allerdings ganz neu und mit anderem Konzept.

Avanti-gelb wird zu OMV-blau/grün

Noch sieht man das gelbe Avanti Logo an der Linzer Tankstelle an der Umfahrung Ebelsberg, diese werden aber ab Februar nicht mehr zu sehen sein. OMV schnappte sich erneut ihren ehemaligen Standort und machen statt gelb alles blau und grün. Doch eine typische OMV-Tankstelle mit VIVA-Shop & Cafe wird es nicht geben. Im ehemaligen Tankstellenshop sind jetzt zugleich zwei Betriebe drinnen. Wo damals eine Tankstelle ihre Artikel verkaufte kann man jetzt in der Bistrobox warme Speisen und Getränke genießen und in der benachbarten UNIBOX Lebensmittel einkaufen. Alles ganz ohne Mitarbeiter. Bezahlt wird per Karte.

Betreiber ist ein Ennser

Der Betreiber der UNIBOX und der Bistrobox stammt aus Enns. Er führte bislang den UNIMARKT in der Ennser Forstbergstraße, dieser wurde allerdings nach einem Umbau zur "Greisslerei in der Forstbergstraße" und bietet ein kleineres aber ausgewogeneres Sortiment an.

Im Februar findet die wahre Eröffnung statt.