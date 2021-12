SPG Linz/Rum - Wiener Floorball Verein 2:11

Im Duell der noch sieglosen Spielgemeinschaft Linz/Rum und dem Vorjahres-Vizemeister aus Wien waren die Rollen schon vor Spielbeginn klar verteilt. Es entwickelte sich dennoch ein spannendes Spiel, in dem die Wiener natürlich einen Großteil der Torchancen hatten, die Linzer und Rumer aber gut verteidigten. Nach einem zurecht aberkannten Fuß-Tor von Wien war es dann die Spielgemeinschaft, die durch Flo Garber in Führung ging – der WFV konnte aber etwas mehr als 3 Minuten später durch Jonas-Justus Dopona ausgleichen und so ging es mit einem Stand von 1:1 in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel ging der WFV erneut vermeintlich in Führung – wegen zu vieler Spieler am Feld wurde aber auch dieses Tor nicht gegeben. Außerdem scheiterte kurz darauf Niki Felsberger mit einem Penaltyschuss am starken SPG-Goalie Georg Leitner. So dauerte es bis Minute 36, bis Wien durch Niki Felsberger mit 2:1 in Führung gehen konnte. Bei den Linzern und Rumern schwanden nun langsam die Kräfte, sodass der WFV bis zur zweiten Drittelpause auf 5:1 stellen konnte.

Im dritten Drittel gelangen den Wienern sechs weitere Treffer, aber auch die Spielgemeinschaft konnte durch Tom Reitetschläger noch ein Tor erzielen – Endstand 2:11.

Tore SPG Linz/Rum: Garber, Reitetschläger T.

Tore Wiener Floorball Verein: Felsberger (2), Dworzak (2), Dopona, Miglinci, Mayer, Lindquist, Zehetner, Platzer, Horn

UHC Crossroads - SPG Leoben/HS Innsbruck 6:2

40 Minuten lang hielt Gruppe-Ost-Schlusslicht Leoben/Innsbruck in Wien mit, dann ging die Luft aus. Crossroads-Verteidiger Schwantler mit „Assist-Hattrick“.

Die Spielgemeinschaft Leoben/Innsbruck war 40 Minuten lang dran am ersten Punktgewinn in dieser Saison. Doch das Schlusslicht der Gruppe Ost musste einer kompakten Mannschaftsleistung des UHC Crossroads im Schlussabschnitt Tribut zollen. Die Gäste gingen durch Fabian Reichegger in Minute 13 in Führung. Nur 45 Sekunden nach Beginn des Mitteldrittels glich Alexander Krawanja aus, Neuzugang Julian Holzmann legte vier Minuten später die Führung nach. Diese erhöhte ein Eigentor, provoziert von einem scharfen Krawanja-Querpass zur Spielmitte. Noch vor der zweiten Pause fand Giuseppe Singer noch eine Antwort. Doch als Christian Haßler wieder kurz nach Wiederbeginn seinen zweiten Saisontreffer bejubelte, war der Sack zu. Die Gastgeber spielten den Sieg geschickt nach Hause, Simon Stadler (49.) und Christopher Perz mit dem Schlusspunkt (59.) sorgten für klare Verhältnisse. Punktebester Mann war aber keiner der insgesamt sieben verschiedenen Torschützen am Feld, sondern Crossroads-Verteidiger Simon Schwantler mit drei Assists. „Wir haben das im Kollektiv richtig gut gelöst, die Taktik vom Trainer super umgesetzt und freuen uns über einen am Ende echt verdienten Sieg“, resümierte Krawanja.

Tore UHC Crossroads: Krawanja, Holzmann, Hassler, Stadler, Perz

Tore SPG Leoben/HS Innsbruck: Reichegger, Singer

Sonntag, 19.12.2021

IC Graz - Wiener Floorball Verein 1:6

Am letzten Spieltag vor Weihnachten kam es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem IC Graz und dem Wiener Floorball Verein.

Nach einem ersten Abtasten konnten die Wiener in Minute 7 den Ball im Tor von Lukas Kerschbaumer versenken. Keine Minute später stellten die Hauptstädter auf 0:2. Durch diesen Treffer ging ein Ruck durch die Grazer Mannschaft, die in der neunten Minute den Anschlusstreffer verbuchen konnte. Kurz vor Ende des ersten Abschnittes gab es noch einen Penalty für Wien, den Peter Scheidl zum 3:1 verwandelte. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Pause.

Das zweite Drittel war ziemlich ausgeglichen mit einem stetigen Hin und Her. Zwei ausgesprochene 2-Minuten-Strafen konnten die Wiener nicht nutzen, allerdings gelang 50 Sekunden vor der zweiten Pause das 4:1.

Im letzten Abschnitt bekam Benjamin Himsl eine 5-Minuten-Strafe, die von den Wienern genutzt wurde: in der 47. Minute musste der Torhüter der Grazer zum fünften Mal hinter sich greifen. Mit einem Endstand von 6:1 für den WFV holten sich die Hauptstädter an diesem Wochenende zum zweiten Mal den Sieg und drei Punkte.

Tor IC Graz: Leitgeb

Tore Wiener Floorball Verein: Scheidl (3), Langer, Felsberger, Miglinci

Samstag, 18.12.2021

FSG Linz/Rum - Wiener Floorball Verein 3:9

Am Samstag kam es zum Rückspiel zwischen der FSG Linz/Rum und den Damen des Wiener Floorball Vereins. Das Hinspiel konnte die Spielgemeinschaft in der Overtime knapp für sich entscheiden.

Wie erwartet starteten die Hauptstädterinnen sehr druckvoll ins Spiel und konnten nach 40 Sekunden den ersten Treffer für sich verbuchen. Nachdem die Wienerinnen ihre Führung auf 2:0 ausbauen konnten, trafen Van Rooij und Castriotta und stellten den Ausgleich her. Sieben Sekunden darauf fiel das dritte Tor für die Wiener, was gleichzeitig auch den Pausenstand fixierte.

Gleich nach Wiederanpfiff konnten die Hauptstädterinnen auf 2:4 erhöhen, ehe Maria Wyk, die ihr Comeback nach einer Verletzung gab, noch der Anschlusstreffer gelang. Dann allerdings begann der rabenschwarze Tag der Linzer/Rumer Verteidigung und der Torexpress der Wienerinnen kam in Fahrt: zur zweiten Pause führte Wien mit vier Toren Vorsprung.

Im letzten Abschnitt stellte das Trainerteam Trenker/Geelhaar noch einmal um. Die Spielgemeinschaft hatte etliche Chancen, konnte aber den Ball nicht im Tor des WFV unterbringen. Anders lief es auf der Seite der Wienerinnen: ihnen gelangen noch zwei Tore. Die Damen des Wiener Floorball Vereins siegten mit 9:3 und nahmen 3 Punkte mit in die Hauptstadt. Sie gehen als Tabellenführer in die Weihnachtsfeiertage.

Tore FSG Linz/Rum: Van Rooij, Castriotta, Wyk

Tore WFV: Sölve (3), Nageler (2), Heliova, Steiner, Kasper, Otto