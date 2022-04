Am 9.4.2022 stand das erste Spiel gegen den WFV in der Finalserie an. Die Spannung war bei beiden Seiten groß, denn jeder wollte den ersten Punkt in der Best-of-three Serie für sich entscheiden. Die Spielgemeinschaft startete mit hohem Tempo in das Spiel und konnte durch gutes Zusammenspiel den ersten Treffer erzielen. Die gegnerische Mannschaft kam im ersten Drittel nicht ins Spiel und so stand es 0:1 für die Spielgemeinschaft FSG Linz Rum. Im zweiten Drittel blieb das Tempo weiterhin hoch, und der WFV kam nun besser ins Spiel und erzielte auch den Anschlusstreffer. Beide Teams versuchten alles um den Ball ins Tor zu bringen und durch ein Eigentor des WFV stand es nach dem 2. Drittel 1:2 für das Auswärtsteam. im letzten Drittel versuchte Wien noch alles um den Anschlusstreffer zu erzielen. Dies gelang aber nicht, jedoch waren gute Chancen dabei. Linz/Rum traf noch einmal das Tor und es stand beim Schlusspfiff dann 1:3 für FSG Linz Rum.

Am 30.4.2022 um 17.30 findet in der Rennerschule das 2 Spiel der Finalserie statt und hier kann die Spielgemeinschaft FSG Linz Rum den Sack zumachen und mit dem Pokal und dem Staatsmeistertitel vom Feld gehen. Aber davor muss natürlich noch das Spiel gewonnen werden.

Kommt vorbei und feuert die Mädels an, um den Traum einer 3. Medaille wahr werden zu lassen.