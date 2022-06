Was als kammermusikalisches Studienprojekt an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz begann, hat sich mittlerweile als erfrischend professionelles Trio am Weg zwischen Tradition und Moderne etabliert. Diatonische Expeditionen, das junge Trio — bestehend aus Katharina Baschinger (Feldkirchen an der Donau), Alexander Maurer (Berndorf bei Salzburg) und Theresa Lehner (Steyregg) — beleuchtet die klanglichen Facetten der Steirischen Harmonika sowohl im traditionell-volksmusikalischen als auch im experimentierfreudig-innovativen Kontext. Steirische Harmonika trifft dabei auf Hackbrett, Harfe, Gesang und Bassklarinette, Eigenkompositionen werden mit Musik von so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Diego Ortiz, George Gershwin, Elvis Presley oder Nina Simone gepaart: Diatonische Expeditionen – eine vielschichtige Reise quer durch die Musiklandschaft.

Josef Rosenberger aus Rohrendorf begleitet die Veranstaltung mit ausgewählten Weinen.

Informationen und Karten sind unter KulturKirche St. Markus oder 0664 52 41 808 erhältlich.