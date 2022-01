SCHWECHAT. Der Videospielehändler GameStop zieht sich langsam aus Österreich zurück. Filialen in St. Pölten und Linz wurden bereits geschlossen, Imst und Amstetten sollen Berichten zu Folge auch schließen.

Schließungswelle unaufhaltbar

Doch worum geht es konkret? Der bekannte Videospielehänder GameStop, auch bekannt als GameStop Zing hatte einst ganze 29 Filialen in der Alpenrepublik, doch nun zeigen sich eventuell auch wegen der Coronakrise vermehrt schlechte Erfahrungen. GameStop schließt europaweit Filialen.

GameStop begründete "5Minuten" gegenüber, dass vermehrt Spiele online statt in stationären Handel gekauft werden, was natürlich zu einem erheblichen Minus führt.

St. Pölten und Linz/Pasching schon geschlossen

Die Filiale im St. Pöltner Traisenpark wurde bereits geschlossen. Genau so ergeht es der Filiale in der Linzer PlusCity. Wo einst Spiele verkauft wurden, findet man heute Unterwäsche von HUBER.

Medienberichten zufolge soll GameStop planen, alle Filialen in Österreich zu schließen.