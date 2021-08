Der Pöstlingberg hat einiges zu bieten, nicht nur die schöne Fernsicht von der Aussichtstplattform. Die Basilika ist am höchsten Punkt und ist weithinzu sehen. Kleine und große Besucher sind von der Grottenbahn mit ihren Zwergen und Märchenfiguren begeistert. Auch der Linzer Hauptplatz, der in Miniatur hier zu sehen ist, bleibt ein unvergesslicher Eindruck. Das Damwildgehege ist im Freien rund um die Grottenbahn, die Spaziergänger beobachten die Tiere immer gerne. Zur Zeit gibt es Nachwuchs beim Damwild, die Bambis, es sind drei, sind der Stolz der Eltern. In wenigen Minuten ist der Pöstlingberg vom Stadtzentrum mit der Bergbahn, dem Regionalbus oder Auto zu erreichbar. Auch Wanderer machen sich auf den Weg zur Pöstlingbergkirche, sie ist schon seit sehr vielen Jahren eine Wallfahrtskirche. Einkehrmöglichkeiten sind einige, in denen Kulinarisches für jeden Geschmack auf der Speisekarte zu finden ist.