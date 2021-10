Die KulturKirche St. Markus in Linz-Urfahr startet mit dem Jubiläumskonzert "25 Jahre Duo Fresacher-Karlinger" in den Herbst 2021. Die beiden Mitglieder des Bruckner Orchesters Linz, Gernot Fresacher - Klarinette und Werner Karlinger - Harfe präsentieren ein abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm. Zu hören sind unter anderem Werke von Wolfang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Maurice Ravel, Domenico Cimarosa und Scott Joplin.

Karten (€ 18) gibt es unter www.kulturkirche.at oder an der Abendkasse