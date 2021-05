Farbe auf Papier. Farbe auf Leinwand. Voll Lust und Freude.

Das Kind ist gebannt und strahlt, wenn es saftiges Gelb – Rot – Blau frisch aus der Tube verstreicht.

Der Erwachsene erfährt Sinn und Erfüllung.

Und das Ergebnis: ein kleines Gemälde, das man mit nach Hause nimmt.

Max Holzapfel bietet individuelle „Malstunden“ unter seiner Begleitung an.

Und das in einer seiner Werkstätten (auf Wunsch im Freien), wo Material und Werkzeug bereit liegen.

Weder Vorkenntnisse noch besondere Fertigkeiten sind dazu notwendig.

Man braucht nur starken Willen, etwas Mut und ein wenig Ausdauer.

Und da es - gegebenenfalls - um eine intensive persönliche Betreuung geht, sollte man bei der Bewerbung schon entsprechend Offenheit an den Tag legen.

Das ist die Chance, aus dem Alltag auszubrechen, etwas Besonderes zu erleben, etwas Erquickendes zu tun und dabei nicht ohne Beute heimzukehren !!

Der Maler lebt und arbeitet in der Sauwaldgemeinde St. Roman und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Malerei. Genauso lange vergleicht und untersucht er eingehend die Werke seiner Vorgänger von der Renaissance bis zur Gegenwart. In der Kunst der sogenannten Alten Meister allerdings sieht er die absolute Hochblüte der Malerei.

Ohne die Ablenkung des städtischen Kunstmarktes und des akademischen Kunstgefasels geht er den steinigen Weg der immerwährenden Suche, wie ihn schon so viele Künstler vor ihm gegangen sind.

Seine Werke werden in den namhaftesten Galerien Oberösterreichs angeboten.

Auch sein Sohn, Peter Holzapfel, der bei Gunter Damisch und Siegfrid Anzinger studiert hat, ist mittlerweile erfolgreich als Maler tätig.

Atelier Max Holzapfel

4793 St. Roman

Razing 18

atelier.maxholzapfel@gmx.at

https://maxholzapfel.osanger.at/aktuelles/