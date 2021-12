PASCHING. Über 5 Jahre ist es nun her, dass die damals schwangere Aldina Z., ehemalige Filialleiterin des Interio in der PlusCity sowie eine Reinigungskraft von einer 150 Kilogramm schweren Glastür verschüttet worden waren.

Unfallvorgang

Der 16. Februar 2016 ist vielen Oberösterreicher*innen noch immer im Hinterkopf. Zum besagten Tag wollte die ehemalige Filialleiterin des Interio-Möbelmarktes in der PlusCity Aldina Z. mit einer Kollegin die große, 150 Kilogramm schwere Glastür öffnen. Die besagte Türe wurde allerdings wie sich damals in einem Gutachten festgestellt hat, nicht oft genug gewartet.

Aldina Z. die zu dem Zeitpunkt schwanger war wurde mit ihrer Kollegin von der Glastür zu Boden gedrückt und fast erschlagen. Die Kollegin war glücklicherweise relativ unverletzt, die ehemalige Filialleiterin erwischte es allerdings sonderlich. Durch die Kraft der Türe erhielt Aldina Z. schlimme Kopfverletzungen und Brüche auch das ungeborene Kind wurde verletzt. Der Zerfall der Glastüre war im ganzen Center zu hören, Mitarbeiter vom benachbarten HUMANIC eilten sofort zur Hilfe.

Frau Z. wurde sofort ins Kepler Universitäts-Klinikum gebracht.

Komplikationen in der Klinik

Doch am zweiten Tag nach der Einlieferung erhielt die Schwerstverletzte nach Berichten der OÖN einen Herzinfarkt sowie einen Schlaganfall.

Heutiger Stand

Heute gibt es an dem Standort keinen Interio mehr. Die Filiale wurde kurz danach dauerhaft geschlossen. Kastner & Öhler siedelte sich an diesem Verkaufsort an allerdings ohne Glastüre, die PlusCity hat andere Maßnahmen gefunden um die Filiale nachts schließen zu können.

Aldina Z. soll heute noch Folgen vom Unfall spüren. Sie hat im Mai ein kerngesundes Mädchen geboren.

Ähnlicher Vorfall danach bei INTERSPORT

Ähnlicher Einn ähnlicher Vorfall ereignete sich einige Jahre später im selben Einkaufszentrum. Ein Lehrling versuchte die Glastüre der INTERSPORT-Filiale zu öffnen und wurde ähnlich wie beim " Fall Interio " von der Türe zu Boden gedrückt. Die damalige INTERSPORT Austria Gruppe lies die Türe umgehend wechseln. Laut Centermanagement soll der Unfall bei Interio nicht mit dem bei Intersport in Bezug stehen, es seien zwei verschiedene Unfallvorgänge gewesen.

Gerichtsprozesse in Ober- & Niederösterreich

In Gerichtsprozessen in Traun und St. Pölten wurden die Leiter der Firma die die Glastüre einbauten vernommen. Der Lieferant der Türe musste sich vor Gericht verantworten.