Die Bühne im Kultursaal Vösendorf wird nur so beben, wenn am Samstag, den 16. Oktober ab 15 Uhr die Finalrunde der ÖGV - Bundesliga ausgetragen wird. Nach der Vorrunde hat der AKH Vösendorf 11 Punkte, Sk VÖEST Linz 10 Punkte, WKG Bad Häring/Rum 6 Punkte, die WKG Bruck/Barbell Tribe 3 Punkte und die WKG Ranshofen/Vöcklabruck 0 Punkte am Konto.



Die Entscheidung wer wird ;Mannschafts-Staatsmeister 2021 Vösendorf oder VÖEST wird eine ganz enge Partie werden, der AKH Vösendorf erreichte in der zweiten Runde 1733,36 Punkte, der SK VÖEST LInz in Runde eins bei der 1:2 Niederlage gegen Vösendorf 1706,77 Punkte.

Klaus Hofwimmer: "Wir werden uns gut auf das Finale vorbereiten und mit maximal möglicher Stärke antreten. Die genaue Aufstellung wollen wir vorher nicht bekannt geben. Es wird auf alle Fälle ein sehr spannender Wettkampf und es wird jene Mannschaft gewinnen, welche die wenigsten Schlecht Versuche hat. Wir haben einen kleinen Vorteil, denn es genügt der Sieg im Zweikampf und in einer Teildisziplin".

Jetzt ein Rechenspiel: Addiert man die jeweils fünf besten Punkte Leistungen der Athleten/innen zusammen kommt der AKH Vösendorf auf 1761,67 Punkte und der SK VÖEST Linz auf 1732,48 Punkte. Aber jetzt stellt sich die Frage wem hat der SK VÖEST neben den Fixstartern: Olympiateilnehmer Sargis Martirosjan, Amagiak Misakian und Victoria Hahn noch im Talon ?? Florian Hofwimmer, der ja heuer bereits 312 Punkte machte könnte als vierter Heber ins Team rutschen oder gibt es ein Comeback von Aslanov Aslanbek und um fünften Teamplatz wird gerätselt. Gibt es vielleicht ein Comeback von Philipp Forster, der nach einer Handgelenksverletzung länger nicht gehoben hat ? Oder ein Comeback von Michael Rottner zu mindestens im Reißen und Philipp Forster geht im Stoßen an den Start das ist möglich zumal ein Wechsel laut den Bestimmungen erlaubt ist. Wenn beide nicht an den Start gehen, wird woll der Jugendathlet Luca Modrey ins Team rutschen. Natürlich würde der SK VÖEST mit Forster und Rottner an Stärke gewinnen und auch sein Punktekonto erhöhen.

Noch etwas zu Victoria Hahn, ihres Zeichen auch ÖGV Nationaltrainerin, sie hat im Moment einen Fulltime Job - Coaching ihrer Athleten/innen bei Internationalen Bewerben und Vorbereitung auf das Bundesliga Finale - bis Montag, 4. Oktober war sie bei der U20 Europameisterschaften in Finnland und letzten Freitag, den 8. Oktober ging es zur U17 Weltmeisterschaft nach Jeddah - Saudi Arabien. Da wird sie Johanna Pfeilstöcker betreuen, die am Dienstag, 12. Oktober an den Start gehen wird.

Die anderen drei Team werden sich den Kampf um Platz drei auskämpfen, wobei die WKG Bad Häring/Rum die besten Chancen hat sich Platz drei zu sichern. Die zweite Oberösterreichische Mannschaft im Finale die WKG Ranshofen/Vöcklabruck muss im Finale auf Stefan Spindler verzichten, da er in Barcelona an einem CrossFit Wettkampf teilnimmt.