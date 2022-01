LINZ/EBELSBERG. Kunden der Raiffeisenbank Linz/Kleinmünchen sind genervt, die Mitarbeiter in der Filiale in Ebelsberg wechseln ständig. Kein Stein würde auf dem Anderen bleiben, der ständige Mitarbeiterwechsel führt zu Nervosität und Umständen, meint eine Kundin.

Wir informierten uns und stellten tatsächlich fest, dass in der besagten Bank die Mitarbeiter/innen ständig entweder in eine andere Bankstelle oder gar in eine andere Bank wechseln.

Jugendkonto-Beauftragte am meisten im Wechsel

Kunden die ein Jugendkonto bei der Raiffeisenbank in Ebelsberg eröffnet haben sind oft betroffen. Die Mitarbeiter die für Juniorkonten zuständig sind wechseln sehr oft, meint die Mutter eines Kunden.

Nur ständiger Mitarbeiterwechsel nervt die Kunden

Die Bank selbst leistet einen guten Service worüber man sich absolut nicht beschweren könnte erzählen die Kunden. Über den ständigen Mitarbeiterwechsel klagen sie jedoch. Die Kunden kommen wegen den Bankberatern zu einer bestimmten Bank und nicht wegen dem Namen der Bank.