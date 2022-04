LINZ/INFRACENTER. Am gestrigen Sonntag ab 16 Uhr mussten viele Linzer ohne ihren geliebten Big Mac auskommen. Ein Systemfehler sorgte für einen kompletten Blackout einer ganzen McDonald's-Filiale an der Linzer Salzburger Straße.

Kunden zu nächster Filiale geleitet

Plötzlich ging nichts mehr. Keine Kassa. Keine Küche. Der McDonalds im Linzer Infra Center war gestern Nachmittag wie versteinert. Kunden die vom Drive In bestellen wollten, wurden zur nächstgelegenen Filiale in Traun geleitet; jene Kunden die drinnen essen wollten wurden um Verständnis gebeten. Auf die Frage, wie lange es dauern würde, den Fehler zu beheben, zuckte eine Mitarbeiter der Filiale nur mit den Schultern.

Bislang ist nicht bekannt, weshalb es zu diesem Fehler gekommen ist. Am heutigen Montag war das Essen in der Filiale wieder möglich.