Am Freitag den 21.1.2022 um 19.00 spielt bei My Indigo in den Promenaden Gallerien die "Pocket Band".

Bestehend aus 5 Musiker spielen sie bei Essen und Trinken ein abwechslungsreiches Programm von Dixieland, Jazz, Swing.....

Kommen Sie und genießen Sie einen Abend untermalt von der 5-köpfigen Band.

Das Team von My Indigo und die Band freuen sich auf Euer Kommen!!!

Eintritt Frei!