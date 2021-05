Wie kann historische Bausubstanz in Linz erhalten werden und behutsam adaptiert und modernisiert werden? Wann ist ein Neubau eines Gebäudes sinnvoller, und wer legt letzten Endes fest, wie diese Gebäude aussehen und sich idealerweise harmonisch in das Stadtbild von Linz einfügen? Müssen es immer gleich Hochhäuser sein oder kann Nachverdichtung auch anders funktionieren?

Darüber diskutiert FROzine-Redakteur Michael Diesenreither am Dienstag, 8. Juni um 18 Uhr auf Radio FRO mit Siegfried Atteneder, Leiter der Architekturabteilung der Kunstuniversität Linz, und Andreas Henter, Geschäftsführer des Architekturbüros Tp3 Architekten in der Linzer Altstadt. Die Sendung wird in weiterer Folge auch als Video auf DORFTV zu sehen sein.

Die Art und Weise wie wir Planen, Bauen und damit unsere Lebensräume gestalten, steht unmittelbar mit den aktuellen ökologischen, ökonomischen, sozialen und politischen Herausforderungen in Verbindung, so der baukulturelle Zugang des Studios basehabitat der Architekturabteilung an der Kunstuniversität Linz. In der Diskussion wird es daher auch darum gehen, wie das in Linz derzeit gelingt und was es braucht, um Linz lebenswerter zu gestalten.