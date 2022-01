Rund 2.500 Teilnehmer liefen am vergangenen Wochenende beim zweiten BezirksRundSchau-Christkindlauf für den guten Zweck. Aus Linz gingen mehr als hundert Läufer:innen an den Start – darunter auch zahlreiche Sportvereine und Unternehmen.

LINZ. "Da ich privat auch eine große Leidenschaft für den Sport habe, war es für mich eine Selbstverständlichkeit wieder an Christkindlauf teilzunehmen", so Sophie Steininger, Buchhalterin bei Raml und Partner. Gemeinsam mit vier weiteren Kolleg:innen nahm sie heuer die fünf Kilometer lange Strecke in Angriff. Schon beim ersten Christkindlauf im Jahr 2020 waren mehrere Mitarbeiter der Linzer Steuerberatungskanzlei am Start.

"Gemeinsam viel für bedürftige Menschen erreichen"

"Ich finde es toll, dass man auch in Zeiten des Abstandes doch zusammen so einfach helfen und gemeinsam so viel für bedürftige Menschen erreichen kann", sagt Sabine Hauser. Sie ebenfalls bei Raml und Partner beschäftigt und auch schon zum zweiten Mal dabei. Wie schon im Vorjahr fand der Christkindlauf digital statt. Per App konnten alle Teilnehmer:innen ihre Strecke und die gelaufenen Zeiten sowie Fotos übermitteln. "Es ist sehr praktisch, dass das Event über vier Tage verteilt stattgefunden hat. Da kann man es sich flexibel einteilen, wann genau man laufen oder walken möchte", findet Hauser.

Auch vom Askö Ladies Soccer Club waren Teilnehmerinnen vertreten: Lisa Nobis, Julia Fink, Stefanie Binder, Veronika Nobis (1. Reihe von links)

Jacqueline Bittner, Angelika Lackner (2. Reihe von links)

Jacqueline Bittner, Angelika Lackner (2. Reihe von links) Foto: Julia Fink

Linzer Sportvereine liefen für unser Christkind

Die Kicker des SV Urfahr nutzten den Christkindlauf als Trainingsauftakt ins neue Jahr. Die Urfahraner kämpfen in der 2. Klasse Mitte um den Meistertitel mit – das Feilen an der Frühjahrsform ließ sich dabei gleich mit dem Dienst an der guten Sache verbinden. Auch der Askö Ladies Soccer Club war mit mehreren Teilnehmerinnen vertreten. Alle Ergebnisse für den Christkind-Lauf finden Sie auf der Website HIER.

So können Sie für Christkind Richard spenden

Spenden Sie jetzt an den Verein BezirksRundschau-Christkind* in Linz.

Zahlscheine gibt es in den Raiffeisenbanken oder überweisen Sie via Online-Banking:

Verein BezirksRundSchau-Christkind

Raiffeisenlandesbank OÖ

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

• Kennwort "Linz"

• Vor- und Zuname

• Geburtsdatum

• Adresse

Datenschutzinfo für Spender unter: meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, ZVR 863416870, SO-6854

