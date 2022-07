Nachdem schwere Unwetter vor allem in Kärnten massive Schäden verursacht haben, entschied man sich bei den Steinbach Black Wings Linz, zu handeln.

LINZ. Denn auch unter den Black Wings gibt es Spieler, die viel mit Kärnten verbindet: So ist die Familie vonStürmer und Assistant-Captain Andreas Kristler zwar selbst nicht direkt betroffen, stammt aber aus einem der am schlimmsten von den Unwettern betroffenen Orte. Nicht

nur deshalb haben die Linzer nun eine Versteigerungs-Aktion ins Leben gerufen.

Spieler-Pakete werden verlost

So gibt es zwei einmalige, nicht käuflich zu erwerbende Spieler-Pakete der Kärntner Cracks Andreas Kristler und Julian Pusnik – bestehend aus im Match getragenem Trikot und dem original Spielerhelm – zu ersteigern. Um sich diese Unikate zu sichern, müssen Fans lediglich eines tun: Auf den Social-Media-Kanälen die entsprechenden Beiträge mit dem gewünschten Spielernamen und dem jeweiligen Gebot kommentieren. Der Startpreis liegt bei 150 Euro pro Paket, das Ende der Auktion ist am Freitag, den 8. Juli, um 23.59 Uhr. Der gesamte Erlös wird im Anschluss an die Versteigerung durch einen Spieler direkt an die Gemeindevertreter in der betroffenen Region übergeben und soll so zu 100 Prozent den betroffenen Familien zugute kommen.