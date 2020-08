LINZ/BARNSLEY (rei). Die StadtRundschau hat kurz vor der Abreise Dominik Friesers in Richtung "Mutterland des Fußballs" noch mit ihm sprechen können.



Dominik, turbulente Jahre liegen hinter dir, Jahre des Aufstiegs. Was verbindest du mit dem LASK? Ist das für dich jetzt auch eine Belohnung, dass es in Richtung Barnsley und damit auf die Insel geht?

Ich verbinde unendlich, sehr viele schöne Momente mit dem LASK. Das Erreichen der Europa League Gruppenphase, der Gewinn derselben und der Einzug ins Achtelfinale. Das waren unglaubliche Erlebnisse, die wir erleben durften.



Du hast dich insbesonders in die Herzen der Fans gespielt, mir ist nicht nur einmal in Erinnerung, als es "Frieser, Frieser, Frieser" durchs Stadion hallte.

Die Fans waren für mich immer ein riesen Rückhalt. Es war mir immer eine Ehre, vor diesen Fans zu spielen und ich hoffe, ich konnte mit meinem Einsatz und meinen Toren etwas zurückgeben.



Gerüchte hatte es bereits im Winter gegeben, die letzten zwei Wochen immer wieder welche, dass es nach Barnsley gehen könnte. Wie ist es dazu gekommen?

Der Trainer von Barnsley, Gerhard Struber, hat mich angerufen und mich einem Wechsel überzeugt. Ich weiß noch nicht sehr viel, aber das wird sich bald ändern, wie die Stadt und die Leute in England beziehungsweise Barnsley sind.

Jetzt geht es für den "Steirerbuam" in die große, weite Fußballwelt - schmerzt es, die Heimat zu verlassen, oder gehört es dazu?

Ich denke, dass das als Fußballer dazugehört und es ist ja eine große Chance, auf diese ich mich mit den neuen Aufgaben wirklich freue.

Die Frage aller Fragen: Wird der LASK wieder einmal Thema sein?

Keine Frage, auf alle Fälle, der LASK ist mir wirklich ans Herz gewachsen.

Am Mittwoch geht's nach England, was erwartet dich, was kommt auf dich zu? Wann reisen deine Frau und dein Hund nach?

Es gibt noch ein paar Dinge zu klären und sobald ich eine Wohnung habe, werden sie nachkommen.

War's am Ende eine Entscheidung gegen den LASK und für Barnsley, oder darf man das so überhaupt nicht sagen?

Es war keine Entscheidung gegen irgendwen, ich wollte mir einfach meinen Traum von England erfüllen. Aber es ist natürlich ein Abschied mit einem weinenden und einem lachenden Auge, denn ich habe sehr viele gute Freunde gefunden, aber ich bin ja nicht aus der Welt und wir bleiben in Kontakt.

In den letzten Jahren seid ihr ja mehr als eine Mannschaft geworden, ein eingeschworener Haufen, Freunde, die das auch ausgestrahlt haben.

Um meine Mannschaft mache ich mir keine Sorgen, das sind gute Jungs, die werden das auch ohne mich packen, da bin ich mir nicht nur sicher, sondern voll davon überzeugt.

Dominik, Danke, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast!

Gerne.