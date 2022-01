Mit Defensivspezialist Christoph Schösswendter und Stürmer Paul Mensah gab der FC Blau Weiß Linz Anfang der Woche gleich zwei Neuverpflichtungen bekannt.



LINZ. Der 22-jährige Mensah sorgte in Österreich zuletzt in Kapfenberg für Furore. In drei Spielzeiten erzielte er 16 Tore für die Steirer. Nach Zwischenstation bei Botosani in Rumänien unterschrieb der gebürtige Ghanaer nun bis Juni 2023 bei Blau Weiß Linz.

Routinier für die Innenverteidigung

Mit Schösswendter angeln sich die Stahlstädter einen Routinier für die Innenverteidigung. Der 33-Jährige hat 171 Bundesligaspiele sowie 100 Spiele in der 2. Liga auf seinem Konto. Neben Stationen bei Austria Wien, Admira Wacker, Rapid Wien und Altach stand der Salzburger auch bei Union Berlin unter Vertrag.