Die kleinen und großen Nachrichten der Linzer Sportvereine in der kompakten Wochen-Übersicht.



Landescup-Erfolg für die Union Edelweiß



In einer rasanten Achtelfinal-Begegnung dreht die Union Edelweiß das Spiel gegen Union Weißkirchen und zieht mit 3:2 in die nächste Runde des Transdanubia-Landescups ein. Edelweiß überwintert damit als einziger Linzer Vertreter im Wettbewerb. Das Viertelfinale wird im April 2021 ausgespielt.

Handball-Regisseur fällt mehrere Monate aus



Schwere Verletzung für HC Linz AG-Regisseur Max Gschwandtner: Mit einem Riss des vorderen Kreuzbandes, des Seitenbandes sowie einem Einriss der Patellasehne fällt der Mitte-Aufbau für die nächsten Monate aus. Die Linzer Handballer starten am 13. September mit einem Auswärtsspiel in Graz in die neue Saison.

Linzer Bogenschützen glänzen bei Staatsmeisterschaften



Bei den Outdoor-Staatsmeisterschaften der Bogenschützen in Henndorf am Wallersee konnten die Recurve- und Compoundschützen des Sportvereins Magistrat Linz glänzen. Petra Pimminger sicherte sich neben dem Vizestaatsmeistertitel die Goldmedaille bei den Teambewerben der Recurve-Damen. Helmut Vater holte sich mit seinen Teamkollegen aus OÖ die Silbermedaille bei den Recurve-Herren.

TGW Lentos Jump erst wieder im Jahr 2021

Den Stabhochspringern dabei zusehen, wie sie knapp unter die Decke des Lentos Museums springen – das ist heuer nicht möglich. Veranstalter TGW Zehnkampf Union musste das beliebte Sportevent absagen. Die Corona-Auflagen für Massenveranstaltungen erwiesen sich als zu hohe Hürde. Die sechste Austragung des Wettbewerbs soll dann 2021 über die Bühne gehen.