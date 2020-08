Bei den World Waterski Open am Salmsee in Steyregg gehen an diesem Wochenende zahlreiche Weltklasse-AthletInnen am Start.



LINZ. Am Wochenende lädt Ex-Weltmeisterin Britta Grebe-Llewellyn die internationale Wasserski-Elite an den Salmsee in Steyregg. Die gebürtige Gmundnerin zählte mit ihren zehn EM-Titeln sowie zwei WM-Erfolgen einst zur absoluten Weltspitze. Mittlerweile lebt sie seit 35 Jahren in den USA. In Steyregg ebenfalls mit von der Partie: Sohn Dorien und Ehemann Jaret. Der 24-jährige Dorien ist derzeit in der Kombination die Nummer eins der Welt. Vater Jaret darf sich ebenfalls neunfacher Wasserski-Weltmeister nennen.

Königsdisziplin Kombination steht am Programm

Beim Bewerb in Steyregg werden die besten Kombi-Athleten aus Trick, Slalom und Springen gekürt. Organisatorin Grebe-Llewellyn konnte trotz der derzeit strengen Einreisebestimmungen einige der weltbesten Athleten aus Europa an den Salmsee lotsen. Einem spannenden World Waterski Open dürfte demnach nichts im Wege stehen. Die Bewerbe gehen Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 11 Uhr über die Bühne.