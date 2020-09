Cup-Titel geht an Linz AG Froschberg



Mit zwei Siegen feierte Tischtennis-Ass Liu Jia eine gelungene Premiere bei ihrem ersten Antritt für Linz AG Froschberg. Mit einem 3:1-Erfolg über Villach holte sich das junge, neu formierte Damen-Team in Salzburg den Österreich-Cup 2020. Die zweite Garde von LZ Linz Froschberg belegte Rang drei.

Urfahr im Halbfinale gegen Freistadt



Mit einem klaren 4:0-Sieg gegen Ottensheim sicherte sich der FBC Linz AG Urfahr den ersten Platz in der Vorrundengruppe A der Faustball-Feld-Bundesliga. Im Halbfinal-Duell gegen Freistadt haben die Urfahraner damit Heimrecht. Um das Finalticket spielen die Titelverteidiger aus Linz am Samstag, ab 19 Uhr auf der Anlage des ABC ASKÖ BewegungsCenter.

LASK eröffnet mit Heimspiel die Bundesliga-Saison

Die Saison der tipico-Bundesliga wird am Freitag mit der Begegnung LASK gegen Austria Wien eröffnet. Anpfiff in der Raiffeisen Arena ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ins Stadion ist wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen nur mit personalisierten Tickets möglich. Wegen längerer Wartezeiten am Ticketschalter bittet der LASK um eine frühe Anreise oder eine Vorab-Onlinebuchung.

Ein Hauch von Hogwarts am JKU-Campus



Die Steelcity Snidgets laden am Samstag, 12. September, ab 15 Uhr auf den Campus der Johannes Kepler Uni zum Schnuppertraining. Der gemischtgeschlechtliche Vollkontaktsport Quidditch ist an das Spiel aus den Harry Potter-Büchern angelehnt. Das rasante Spiel vereint Elemente aus Handball, Völkerball und Rugby. Vorkenntnisse sind für eine Teilnahme nicht notwendig.