LINZ (rei). Zum Abschluss der Sommervorberteitung empfing die Thalhammer-Elf den deutschen Zweitligisten Jahn Regensburg. Die Athletiker rund um Kapitän Gernot Trauner mussten zahlreiche Nationalspieler abstellen, boten aber trotzdem eine ansprechende Leistung über 90 Minuten. Regensburg ging durch Andreas Albers 1:0 in Führung, ehe der LASK durch James Holland per Kopf ausglich und sogar durch einen Elfmeter die Chane hatte, auf 2:1 zu stellen, den Mittelfeldmotor Peter Michorl aber vergab.

Zufriedner Cheftrainer

Dominik Thalhammer konstatierte nach dem Spiel: „Durch die Länderspielpause hat sich eine neue Personalsituation ergeben. Wir haben das genutzt, um am Platz neue Dinge auszuprobieren. In den ersten zwanzig Minuten haben wir uns etwas schwergetan, ins Spiel zu kommen. Die langen Bälle der Regensburger haben uns das ein oder andere Mal vor Probleme gestellt. Ausgerechnet in der Phase, in der wir die Spielkontrolle übernommen haben, ist dann das Gegentor gefallen. Die zweite Halbzeit war dagegen sehr kontrolliert: Wir hatten das Spiel voll im Griff und sind mit viel Mut aufgetreten. Daraus ergaben sich einige Topchancen und ein Elfmeter - heute konnten wir diese Möglichkeiten noch nicht verwerten. Aber wir sind eindeutig auf dem richtigen Weg und das Erfolgserlebnis kommt dann hoffentlich am Freitag gegen die Wiener Austria.“

Auftakt gegen krisengebeutelte Wiener

Am Freitag empfängt der LASK zum Auftkat der neuen Bundesliga-Spielzeit den FK Austria Wien, wo im Sommer der ehemalige LASK-Spieler Peter Stöger das Trainerzepter übernommen hat. Mit dabei sind dann wieder die Nationalspieler rund um Alexander Schlager, Marko Raguz oder ReiniRanftl. Anstoß ist um 20.30 Uhr.