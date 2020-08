PASCHING (rei). Nichts zu holen gab es trotz ansprechender Leistung für die LASK-Kicker gegen den deutschen Zweitligisten Karlsruher SC. Für den neuen Coach Dominik Thalhammer war es im dritten Testspiel die dritte Niederlage. Die Athletiker liefen lange Zeit an, hatten mehr Spielanteile, während die Gäste aus Deutschland Effizienz bewiesen und zwei Treffer verbuchten. „Mit dem Ergebnis können wir heute nicht zufrieden sein. Wir hatten in der ersten Halbzeit eigentlich alles im Griff und sind oft ins Angriffsdrittel gekommen. Dort haben wir uns dann aber schwer getan, gefährlich in den Strafraum und zu Torabschlüssen zu kommen. Daran müssen wir auf jeden Fall noch arbeiten. Bei den Gegentoren haben wir es dem KSC zu einfach gemacht – wie schon gegen Bremen sind Tore gefallen, die wir so nicht bekommen dürfen", äußerte sich Dominik Thalhammer nach der Partie.