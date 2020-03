Die Linzerin Inge Stekl bereitet sich derzeit auf die Masters-Ruder-WM in Ottensheim vor.



LINZ. Nach der Ruder-WM ist vor der Ruder-WM. Nach den Wettkämpfen an der Regattastrecke in Ottensheim wird auch 2020 wieder um Gold, Silber und Bronze gerudert. "Es ist ein intensives Hobby. Es entschleunigt mich und der Stress fällt ab", sagt Inge Stekl. Die Lehrerin aus Linz trainiert derzeit fünfmal in der Woche für das anstehende Großereignis. In Ottensheim geht die Olympiateilnehmerin von 1984 in einem international besetzten Doppelvierer an den Start. Stekl wird mit US-Amerikanerinnen und Kanadierinnen im Boot sitzen.

Teamkolleginnen treffen sich erst zum Wettkampf



Mit 14 Jahren saß die gebürtige Kärntnerin erstmals im Boot am Millstätter See. "Der Sport verbindet – damals mit Schulfreundinnen, heute mit erfahrenen Ruderinnen aus den USA oder Kanada." Bis zur Regatta trainiert jede Teilnehmerin für sich: "Zu den Wettkämpfen treffen wir uns und rudern als Mannschaft". Bei den Wettkämpfen in Ottensheim rechnet sich die Linzerin Medaillenchancen aus: "Ich will mit meinen Partnerinnen und mit meinem Mann im Mixed-Rennen möglichst viele Medaillen gewinnen."

Der Ehrgeiz aus Zeiten des Leistungssports ist noch immer da und liegt bei durchaus in der Familie: Ehemann Phil hat 1984 Olympiasilber im Vierer ohne für die USA gewonnen und der gemeinsame Sohn Gabriel gehört dem Kader des Österreichischen Ruderverbandes (ÖRV) an. Alle Infos zur Masters-Regatta auf wrmr2020.com