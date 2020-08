Am Mittwoch stellten Fußballclub LASK und Partner Backaldrin die neuen Dressen vor.

LINZ/ASTEN. Der LASK präsentierte am Mittwoch seinen neuen Dressensponsor. Nahrungsmittelhersteller Backaldrin mit seiner Marke Kornspitz prangt nun auf der Brust eines jeden LASK-Spielers.

Backaldrin offizieller Ernährungspartner

"Uns verbindet mit dem LASK neben den oberösterreichischen Wurzeln mittlerweile auch ein mehrjähriger erfolgreicher gemeinsamer Weg", erklärt backaldrin Unternehmenssprecher Wolfgang Mayer. Der in Asten beheimatete Familienunternehmen und der LASK gehen bereits seit 2017 gemeinsame Wege. Nun wurde die Zusammenarbeit ausgeweitet. Backaldrin ist auch offizieller Ernährungspartner des LASK.

"Gemeinsam backen wir das"



„Corona hat uns und die gesamte Backbranche vor große Herausforderungen gestellt. Schon immer war es uns ein Anliegen, Zeichen für alle backenden Betriebe zu setzen und das haben wir auch oder gerade in diesen schwierigen Zeiten weiterverfolgt“, so Mayer. Mit dem Motto „Gemeinsam backen wir das“ zeigt Backaldrin seit Beginn der Corona-Krise Solidarität mit seinen Kunden. „Nun als Dressensponsor des LASK aufzutreten, ist eine einzigartige Gelegenheit heute in die Zukunft zu investieren und ein starkes Zeichen zu setzen. Auch die Kooperation mit dem LASK steht unter diesem Leitspruch und in Ergänzung zu ‚Gemeinsam sind wir LASK‘, also ganz im Sinne von Zusammenhalt und Miteinander.“

Ihren ersten Auftritt haben die Dressen bereits am Samstag, wenn der LASK in der ersten Runde des ÖFB-Cups in Siegendorf antritt. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr.