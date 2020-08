Gleich vier Staatsmeistertitel gingen in der Wiener Südstadt an Linzer Leichtathletikvereine.



LINZ. Gold über die 200 Meter: Bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in der Wiener Südstadt lief Julia Schwarzinger von der TGW Zehnkampfunion in 23,78 Sekunden sogar Weltklasse-Siebenkämpferin Ivona Dadic davon.

"Wollte einfach locker laufen"

"Ich bin richtig sprachlos, ich habe erst gar nicht glauben können, dass ich gewonnen habe. Ich wollte heute endlich einmal locker laufen und das Vertrauen in mich haben, das im Rennen umsetzen zu können, was ich mir im Training erarbeitet habe. Das hat heute super geklappt. Ich bin voll zufrieden und freue mich richtig über den Sieg", so Schwarzinger. Für den Linzer Leichtathletik-Verein waren es wieder sehr erfolgreiche Staatsmeisterschaften. Susanne Walli sprintete vor Vereinskollegin Schwarzinger Gold über die 400 Meter zum Sieg. Philipp Kronsteiner holte im Dreisprung den Titel vor Clubkollegen Endiorass Kingsley.

Staatsmeistertitel für ULC Linz

Mit dem ULC Linz Oberbank jubelte ein weiterer Linzer Verein über Staatsmeisterschafts-Gold. Leo Köhldorfer lief über die 400 Meter Hürden zum Titel.