Die Volleyballerinnen des ASKÖ Linz-Steg treten ab sofort unter dem Vereinsnamen Steelvolleys Linz Steg an.

LINZ. Aus den "Steelgirls" sind die Steelvolleys geworden – der ASKÖ Linz Steg tritt in der neuen Volleyball-Saison unter neuem Namen an. Drei Wochen vor Saisonstart der DenizBank AG Volley League Women präsentierten Steg-Manager Andreas Andretsch, Trainer Roland Schwab den neuen Auftritt des Volleyballvereins.

Steelvolleys nur schwer zu biegen

Zum neuen Markenauftritt kommt auch eine neue designte Homepage. Studierende der FH OÖ in Hagenberg haben den Web-Auftritt im abgelaufenen Sommersemester runderneuert. Erstmals in der 20-jährigen Vereinsgeschichte hat sich auch das Vereinslogo geändert. Der Stahlträger im Logo symbolisiere, dass die Steg-Damen wohl auch in der kommenden Saison nur schwer zu biegen sein werden – wie es eben der Stahl sei, so Steelvolleys-Pressesprecher Florian Stangl bei der Saisonauftakts-Pressekonferenz. Die Volleyballerinnen holten im Frühjahr zum dritten Mal in Folge den Austrian Volley Cup. Zum Zeitpunkt des coronabedingten Abbruchs der DenizBank AG Volley League Women schlossen die Linzerinnen den Grunddurchgang souverän auf Rang 1 ab.

18-jähriges Talent neu im Kader

Bis zum Saisonstart am 20. September auswärts in Klagenfurt bestreiten die Steg-Damen mehrere Testspiele. Den Kader der Linzerinnen wollen Andretsch und Schwab bis dahin noch mit der ein oder anderen Legionärin verstärken. Fix ist die Verpflichtung der 18-jährigen Bojana Ubiparip aus Seekirchen. Die Mittelblockerin war bisher in der 2. Bundesliga sowie im Jugendnationalteam im Einsatz. Kapitänin Nikolina Maros ist eine weitere Saison mit an Bord und will unbedingt nach dem Corona-Abbruch 2020 unbedingt einen weiteren Meistertitel nach Linz holen.