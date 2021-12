Liga-Titel und Cup-Sieg 2021, dazu kurz vor dem Einzug ins Play-off: Die Steelvolleys zeigen sich im BezirksRundSchau-Interview zufrieden mit der Saison.



LINZ. Das Jahr hätte für die Steelvolleys von Roland Schwab nicht besser laufen können. Im Gespräch mit der BezirksRundSchau blickt er auf das Jahr 2021 zurück.



Zwei Titel, dazu eine starke Performance in der Saison 2021/22. Kann man in Linz zufrieden sein?

Roland Schwab: Ich denke schon. Wenn man bedenkt, was wir in den letzten beiden Jahren erreicht haben, können wir schon stolz sein.

Dabei läuft man als Verein jedoch Gefahr, dass Titel selbstverständlich werden.

Ja, aber diesen Fehler darf man nicht machen. Wir hatten im Sommer einen größeren Umbruch. Zwei Leistungsträgerinnen sind in eine Spitzenliga nach Deutschland gewechselt. Dadurch ist die heimische Liga mit Sicherheit wieder enger zusammengerückt.

Die Konkurrenz ist groß. Vor allem in Wien, mittlerweile aber auch in Innsbruck.

Das sehe ich positiv für unsere Entwicklung. Der Anreiz liegt ja darin, gegen starke Teams aufzulaufen. Wir haben ein junges Team rund um vier Legionärinnen. Im Winter werden wir hier einen Wechsel vornehmen, um die Qualität nochmals zu heben. Der Nachwuchs ist mir aber ein großes Anliegen. Die Position unserer vierten Legionärin besetzt mittlerweile mit Fabienne Mehlem eine talentierte Spielerin aus der Region. Junge Spielerinnen zu entwickeln, ist mir ein besonderes Anliegen und diesen Weg gehe ich mit Konsequenz, weil er der nachhaltigere ist.

Das Play-off hat man sicher in der Tasche. Angenommen, es klappt 2022 mit keinem Titel, was bleibt?

Viele tolle Erfahrungen, egal ob in der Liga, im Cup oder im internationalen Bewerb. Titel dürfen nicht zur Pflicht werden, denn schlussendlich muss man das große Ganze im Blick behalten, und Entwicklungen kann man nicht immer nur in der Form von Titeln messen.