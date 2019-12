Die jährlich durchgeführten Staatsmeisterschaften im Eiskunstlauf fanden dieses Jahr in Klagenfurt/Kärnten statt. Dabei konnten fast alle Teilnehmer vom Union Eissportklub Linz ihrer Favoritenrolle gerecht werden und bescherten dem Verein so gleich mehrere Titel und insgesamt 5 Medaillen (2x Gold, 2x Silber, 1x Bronze).

Die 11-jährige Maxima Manzenreiter konnte in der Schülerklasse den Zweikampf mit Vereins- und Trainingskollegin Sara Höfer (ebenfalls 11 Jahre) für sich entscheiden und die Konkurrenz aus 22 österreichischen Teilnehmern hinter sich lassen. Nach mehreren Podestplätzen bei internationalen Bewerben konnten die beiden mit dem Meister- und Vizemeistertitel somit ihrer Favoritenrolle gerecht werden.

Die dritte Sportlerin der erfolgreichen Trainingsgruppe von Denise Jaschek und Markus Haider startete trotz ihres jungen Alters sogar in der Jugendgruppe (bis 15 Jahre): Die 10-jährige Hannah Frank konnte hier als allerjüngste Teilnehmerin mit über 100 Punkten (106,69) gleich beim ersten Anlauf mit großem Abstand den Titel „Jugendstaatsmeisterin“ holen und setzte damit ein weiteres großes Ausrufezeichen nach mehreren Siegen bei internationalen Laufen in dieser Saison.

Stefanie Pesendorfer startete gleich in zwei Altersgruppen. Leider konnte sie an beiden Tagen das Potential, das in ihr steckt, nicht zeigen. Dennoch gelang es der erst 16-jährigen, bei den Junioren den Vizemeistertitel zu holen (Vereinskollegin Sophie-Laureen Günther wurde 4.) und in der Meisterklasse die Bronzemedaille zu gewinnen.

Der Union Eissportklub Linz zählt somit zu den erfolgreichsten Vereinen in Österreich und die Ergebnisse zeugen von der hervorragenden Arbeit, die tagtäglich in der Linzer Eishalle geleistet wird.