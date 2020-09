Frischen Wind brachte der LASK mit Dominik Thalhammer auf die Trainerbank in der Sommerpause.

Wenn morgen um 20.30 Uhr auf der Linzer Gugl der Anpfiff Schiedsrichter Gishammer erfolgt, ist es für die Linzer Athletiker das erste Bundesliga-Heimspiel auf der Gugl seit dem Jahre 2011. Pünktlich zum Auftakt schauten wir nochmals bei den Jungs in Schwarz-Weiß beim Training vorbei und hielten für euch die besten Eindrücke fest.

Harter brocken zum Auftakt

Bei der heutigen Pressekonferenz hielt Dominik Thalhammer fest: „Wir haben in der Vorbereitung sehr intensiv an unserer Spielidee gearbeitet und sind jetzt gut auf das Spiel gegen die Austria vorbereitet. Daher gehen wir sehr zuversichtlich in die Partie und werden morgen unsere PS auf den Rasen bringen. Es wird allerdings viel harte Arbeit nötig sein: Mit der Austria wartet ein schwerer Gegner, der unter Peter Stöger als neuem Cheftrainer seine Spielweise verändert hat.“