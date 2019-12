Mehr als 100 Titel und ÖLV-Cupsieg – TGW Zehnkampf-Union ist der stärkste Leichtathletik-Verein im Land.

LINZ. Es sind beeindruckende Zahlen, mit denen die TGW Zehnkampf-Union in diesem Jahr aufwarten kann: 43 österreichische Meistertitel sowie 79 Landesmeistertitel holten die Leichtathletik-Asse in diesem Jahr nach Linz. Mit dem haushohen ÖLV-Cupsieg ist man erneut erfolgreichster Leichtathletikverein Österreichs unter 189 gewerteten Vereinen. Für die TGW Zehnkampf-Union ist es der insgesamt siebte Cuperfolg und der sechste in ununterbrochener Reihenfolge. Exakt 50 Athleten hatten an den erzielten 5.103 Punkten Anteil.

Erfolge in nahezu allen Klassen

In nahezu allen Altersklassen platzierten sich die Mehrkämpfer, Sprinter, Springer, Werfer, Läufer und Geher des Vereins im österreichischen Spitzenfeld. In acht Alterskategorien wurden die Wertungen auch gewonnen. Die meisten Staatsmeistertitel sammelten Johanna Plank mit zehn, Endi Kingley mit sieben sowie Sarah Lager mit sechs sowie Susi Walli mit fünf Titeln.