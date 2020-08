Das Außenministerium intensiviert die Zusammenarbeit mit der Ars Electronica. Ein neuer Preis fokussiert ab 2021 auf künstlerische Spannungsfelder zwischen Technologie und Mensch.

LINZ. „Ich freue mich, dass wir die Kooperation mit Ars Electronica vertiefen können“, so Außenminister Alexander Schallenberg im Rahmen seines Arbeitsbesuchs in Linz. Gemeinsam mit Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer und Ars Electronica-CEO Gerfried Stocker unterschrieb Schallenberg in Linz eine Vereinbarung, die unter anderem die Stiftung eines jährlichen Sonderpreises im Rahmen des Ars Electronica Festivals vorsieht.

Wie wirkt sich Digitalisierung auf die Menschheit aus?

Damit sollen internationale künstlerische Projekte prämiert werden, die sich mit Auswirkungen neuer Technologien auf die Menschheit beschäftigen. Ein nachhaltiger künstlerischer und kultureller Austausch muss bei dem Projekt im Vordergrund stehen. "Mit der Stiftung des Sonderpreises wird die bestehende Unterstützung durch das Außenministerium auf die nächste Stufe gehoben", so Lang-Mayerhofer. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.