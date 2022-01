In mehreren Linzer Randbezirken gibt es die digitalen Schließfächer bereits seit mehr als einem Jahr. Jetzt zieht der "Digitale Marktplatz" für einen Monat in den Pop-up-Store am Hauptplatz. Wer sich über die Benutzung informieren will, kann einen der kostenlosen Workshops vor Ort besuchen.

LINZ. Den ganzen Jänner über zieht der "Digitale marktplatz" den Pop-up-Store im Innovations-Hauptplatz in der Pfarrgasse. Dort können kontaktlose Einkäufe und Abholungen von Paketen rund um die Uhr vorgenommen werden. Bestellt und bezahlt wird einfach per App. Im Angebot sind Produkte aus Apotheken, Bäckereien sowie zahlreiche regionale Lebensmittel. Auch Bestellungen von anderen Online-Händlern können im "Digitalen Marktplatz" hinterlegt und abgeholt werden. Standorte befinden sich derzeit am Urfahraner Jahrmarktgelände, beim Forum Oed und in der Solar City am Luna Platz.

Kostenlose Workshops zum Kennenlernen

Alle Interessierten können sich in einem kostenlosen Workshop über den Service informieren. Diese finden den ganzen Jänner über im Pressezentrum im Alten Rathaus statt. Die Teilnehmer dürfen sich außerdem über einen Einkaufsgutschein freuen und regionale Schmankerln verkosten. Eine Online-Anmeldung vorab ist erforderlich. Die Workshops finden an folgenden Terminen statt und dauern etwa eine Stunde.

7. Jänner 2022 - 19 bis 20 Uhr

12. Jänner 2022 - 18 bis 20 Uhr

14. Jänner 2022 - 18 bis 19 Uhr

19. Jänner 2022 - 18 bis 20 Uhr

21. Jänner 2022 - 13 bis 16 Uhr

26. Jänner 2022 - 17 bis 21 Uhr

28. Jänner 2022 - 13 bis 20 Uhr – Tag der offenen Tür

