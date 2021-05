Wachstum in den Bereichen Hygienereinigung, Desinfektion sowie im Sicherheitsdienst sorgen auch im Krisenjahr 2020 für einen stabilen Bruttoumsatz bei der Dussmann Service Österreich, mit Sitz in Linz.

LINZ/WIEN/BERLIN. Gebäude-Multidienstleister Dussmann Service Österreich verweist im Corona-Jahr 2020 in Österreich auf einen stabilen Bruttoumsatz von 125,3 Millionen Euro. „Nach unserem Rekordjahr 2019, dem besten in unserer 53-jährigen Unternehmensgeschichte, sind wir 2020 trotz Corona nahezu stabil geblieben, so Peter Edelmayer, Geschäftsführer Dussmann Service Österreich.

Mutterkonzern mit Milliardenumsatz

Laut Unternehmen sei das auf Wachstum in der Hygienereinigung, Desinfektion sowie im Sicherheitsdienst zurückzuführen. Das Mutterunternehmen Dussmann Group, Berlin, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen weltweiten Konzernumsatz von 2,08 Milliarden Euro.