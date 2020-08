Das Linzer Unternehmen "HungryLama" bietet eine regionale Alternative zu bekannten Essensliefer-Apps.



LINZ. Schnell etwas zu essen bestellen anstatt ins Restaurant – der Trend zur Essenslieferung hat sich durch Corona sicherlich noch verstärkt. Was für die Kundschaft bequem ist, verursacht bei so manchem Linzer Wirt Bauchschmerzen. Die bekannten Bestellplattformen verlangen hohe Provisionen – in Linz seien es bis zu zwölf Prozent des Bruttoumsatzes, weiß Johannes Starrermayr, der selbst seit rund 30 Jahren in der Gastronomie tätig ist. Gleichzeitig seien Gastronomen, die ihre Produkte an den Endkunden liefern lassen möchten, fast gezwungen, sich solcher Vermittlungsplattformen zu bedienen".

Für Menschen aus der Region



Nun sagt ein Lama in Oberösterreich den Platzhirschen den Kampf an. Starrermayr hat ein junges Team um sich versammelt und die regional gut verankerte Bestellplattform "HungryLama" ins Leben gerufen. Das Liefergeschäft soll sich für die Wirte wieder lohnen. "Uns liegen die Anliegen unserer Restaurants am Herzen. Unsere Plattform soll für die Menschen aus der Region sein und nicht für irgendwelche Aktionäre. Bei uns fällt nur etwa die Hälfte der Gebühren an", sagt Starrermayr.

Junges Team hat Spaß an der Sache

Auf die Idee mit dem Lama im Firmennamen kam das junge Team aus Softwareentwicklern und Gastronomen selbst. "Essen macht Spaß und somit sollten unsere Plattform und das Logo dies auch vermitteln", sagt Starrermayr. Ihr Wunschrestaurant wählen Kunden wie gewohnt über die Homepage oder per App. Mittlerweile sind rund 90 Gastronomen aus ganz Oberösterreich im Boot – etwa 60 Restaurants aus Linz. Bezahlt wird direkt beim Lieferanten. Die Möglichkeit zur Online-Bezahlung folgt in den nächsten Wochen – dann sei das Prüfverfahren beim Zahlungsabwickler abgeschlossen, erklärt Starrermayr. "Nach dem Skandal um Wirecard werden Geschäftsmodelle umso genauer geprüft."