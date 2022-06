Die Gasversorgung der voestalpine soll auch für den Fall eines Lieferstopps aus Russland gesichert sein. Mit den seit Mai angelegten konzerneigenen Speichermengen, könne die Produktion drei Monate unter Volllast fortgeführt werden. Alternative Liefermengen seien bereits vertraglich abgesichert, das gibt der Konzern in einer Aussendung am Freitag bekannt.

LINZ. Die voestalpine sieht sich laut einer Aussendung vom Freitag bestmöglich auf die reduzierten Gaslieferungen aus Russland vorbereitet. Auch auf einen Totalausfall wäre man gut vorbereitet. Man habe dafür im Mai begonnen selbst Gas in den RAG-Speichern Haag und Haidach einzuspeichern.

Vorräte reichen für 3 Monate Vollbetrieb

Die konzerneigenen Vorräte sollen bis Juli auf 1,5 TWh an Gas anwachsen. Damit würde man drei Monate unter Vollbetrieb oder entsprechend länger in Teilbetrieb produzieren können. Zusätzlich seien bereits alternative Liefermengen gesichert. Ab den Sommermonaten würden bereits erste Gaslieferungen aus Übersee via Flüssiggas-Terminals in Italien nach Österreich ankommen – für den laufenden Betrieb, als auch die Einspeicherung.

Notfallpläne

Für den Ernstfall habe man vorliegende Notfallpläne, so könne man die Schrittweise an die verfügbaren Gasmengen anpassen. Mit Standorten im Ausland wären Produktionsengpässe teilweise kompensierbar. Zudem heißt es in der Aussendung, dass die voest von den gedrosselten Lieferungen über die Ostsee Pipeline "Nord Stream 1" nicht betroffen wäre, da die österreichischen Standorte Linz, Donawitz und Kapfenberg zum Großteil über die durch die Slowakei verlaufende Transgas-Pipeline versorgt werden.