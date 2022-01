Die online-Zustellung von Lebensmitteln hat in der Corona-Pandemie regen Zulauf erfahren. Man erspart sich so das Gedränge in den Filialen und das Tragen von Schutzmasken, aber auch von schweren Dingen, wie Getränken. Die Online-Plattform mjam bietet mit dem virtuellen Supermarkt "mjam market“ die Möglichkeit, Lebensmittel, Getränke, Haushaltsarti­kel, Drogerieprodukte, Tierbedarf und mehr innerhalb von 15 Minuten ab Bestellung direkt an die Haustür liefern zu lassen.

LINZ. Bekannt sind die grünen Radfahrboten ja bisher für ihre Essenslieferungen, seit gut einem Jahr werden auch Waschmittel, Haferdrinks, Gemüse, Eier & Co. zugestellt, die man zuvor über die Website oder per App bestellt. In Wien startete vor gut einem Jahr der erste mjam market in Österreich, mittlerweile gibt es in der Bundeshauptstadt acht Standorte, aber auch Salzburg, Linz und Graz werden versorgt.

Kunden und Kundinnen können aus mehr als 3.000 Artikeln wählen, darunter auch viele regionale Produkte in Bio-Qualität. Generell setzt mjam market auf gesunde und natürliche Lebensmittel. Die Auswahl wird laufend erweitert. Besonders beliebt sind Frische­Artikel (Bio-Bananen, österreichische Äpfel, frisches Gebäck), sowie Getränke (Bier, Limonaden), aber auch Artikel wie Schokolade oder pikante Snacks.

Im Vergleich zu vorherigen Jahren erfreut sich die vegetarische Küche immer größerer Beliebtheit auf mjam market.

Vegane Angebot immer beliebter

Immer mehr Österreicher und Österreicherinnen ernähren sich zudem vegan oder vegetarisch, Tendenz steigend. Gesundheitliche Aspekte sind dabei ebenso Auslöser wie der Schutz der Umwelt. Weil die Nachfrage nach veganen und vegetarischen Produkten dementsprechend immer größer wird, erweitert mjam market das Sortiment in diesem Bereich Stück für Stück.

In allen mjam markets erhältlich sind die Spezialitäten von Deli Dip sowie Smoothies der Marken lnnocent und True Fruits. Produkte der Marke „Naturally Pam werden nicht nur von Fans der erfolgreichen lnfluencerin nachgefragt, das umfangreiche Sortiment von Hej umfasst Proteinriegel, Mandel- und Erdnussbutter sowie Schokolade und Cookies. Die Marke KoRo wiederum setzt auf die Kraft der Rohkost. Auch im Kühlregal finden sich Produkte für Veganer, die ganz unkompliziert in den Warenkorb wandern.

Gesunde Lebensmittel und regionale Angebote

Bei mjam market gibt es eine Vielzahl von gesunden Lebensmitteln, viele von ihnen in Bio Qualität und aus Österreich zum Beispiel, Bio Kartoffeln, Bio Äpfel oder Bio Petersilie im Topf oder die Produkte von Natürlich für uns und Hermann Fleischersatzprodukte aus Kräuterseitlingen. Regionale Produkte werden ebenfalls angeboten. In Linz können Kundinnen und Kunden zum Beispiel Produkte der Marken Pesendorfer (Nüsse), Sonnberg Biofleisch sowie Brotsüchtig bestellen. Besondere Delikatessen, wie Vonatur Bio Baby Kräuterseitlinge, Bio Trüffelkartoffel, Bio Kresse sind ebenfalls erhältlich.

Egal, ob für den Wocheneinkauf oder eine vergessene Zutat fürs Rezept: Bestellt wird via App oder auf www.mjam.at. Ausgeliefert wird großteils mit der C02-neutralen mjam Radflotte innerhalb von 15 Minuten. Die Preise orientieren sich an herkömmlichen Supermärkten.

