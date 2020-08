Rund 50.000 telefonische Anfragen erreichten die Arbeiterkammer Linz im ersten Halbjahr 2020. Hunderte ArbeitnehmInnen wandten sich mit Beschwerden über ihre ArbeitgeberInnen an die AK.



LINZ. Kurzarbeit, Ängste um den Jobverlust oder Probleme bei der Kinderbetreuung – die Unsicherheit vieler Arbeitnehmer in der Corona-Krise schlägt sich auch in Beratungszahlen der Arbeiterkammer Linz nieder. Waren es zu Beginn der Corona-Pandemie pro Tag durchschnittlich 372 telefonische Anfragen, stieg die Zahl ab dem Shutdown Mitte März auf durchschnittlich 646. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2020 in der AK Linz rund 50.000 telefonische Anfragen bearbeitet.

Hunderte Beschwerden



Auch die E-Mail-Anfragen schnellten von 14 täglich in der „normalen“ Zeit auf durchschnittlich 178 seit Beginn der Corona-Krise. Hunderte Beschwerden erreichten die AK Linz zum Thema Arbeitnehmerschutz und Sicherheitsabstand. In vielen Unternehmen sei der gesetzliche Mindestabstand nicht eingehalten worden oder Arbeitnehmer erhielten keine Schutzausrüstung.