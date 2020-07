Auch im Sommer, in dem vieles anders ist, lockt die Innenstadt mit Events zum launigen Shopping.



LINZ. Shopping, Genuss und Kulinarik – das bietet die Innenstadt auch in diesem Sommer. Nach Shutdown und Absagen freut sich Vizebürgermeister und Wirtschaftsreferent Bernhard Baier (ÖVP) "umso mehr, dass es wieder möglich ist, mit gezielten Events die Linzer Innenstadt zu beleben." Maskenpflicht und Abstandsregeln sollen die Shopping-Laune nur wenig trüben. Ab 21. August heißt es etwa "Linz.Ist.Musik" – angenehme Hintergrundmusik von Künstlern aus dem Brucknerhaus und dem Posthof beschallt dann tagsüber aus 32 aufgestellten Lautsprechern die Innenstadt.

Pflasterspektakel in Miniaturform

Auch auf das Pflasterspektakel muss Linz im Corona-Sommer nicht zur Gänze verzichten. "Am 7. und 8. August unterhalten Straßenkünstler die Besucher des Linzer City Flohmarkts", so Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer“. Noch bis Freitag, den 24. Juli, läuft das Gewinnspiel "Linz.Macht.Glücklich". Wer ein Selfie in der Linzer Innenstadt aufnimmt und auf Instagram stellt, dem winken tolle Preise.