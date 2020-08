Nach dem Erfolg bei "2 Minuten 2 Millionen" einigten sich Investor Daniel Zech und das Linzer Präsentations-Start-up Presono auf einen noch größeren Deal.

LINZ. "Unser Ziel ist es, presono so bekannt zu machen wie Jimdo, das Baukastensystem für Webseiten", so Daniel Zech. Der SevenVentures-Leiter investiert einen Millionenbetrag in TV-Mediavolumen in das Linzer Start-up. Beim ursprünglichen Deal aus der PULS 4 TV-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ wurde nun sogar noch nachgebessert.

Mit TV-Reichweite mehr Kunden erreichen

Überzeugt habe Zech unter anderem die cloudbasierte Version der Präsentationssoftware und die damit einhergehende Öffnung des B2C-Bereichs. "Zusätzlich zum bestehenden B2B-Segment werden wir durch unsere TV-Reichweite den neuen Ansatz von presono, Endkunden anzusprechen, optimal unterstützen. Mit dem Top-Gründerteam, der presono-Software als USP und dem skalierbaren Geschäftsmodell sehen wir großes Potenzial auf weiteres Wachstum", so der SevenVentures-Leiter.

"Potenzial ist riesengroß"



Mit dem siebenstelligen Medien-Investment, das an eine weitere große Investment-Runde gekoppelt ist, soll nun die Bekanntheit der Präsentationssoftware und der Ausbau der Selfservice-Version vorangetrieben werden. „Täglich werden mehr als 30 Millionen Präsentationen gehalten. Das Potenzial unseres Tools ist daher entsprechend groß. So kann presono jedem Vorteile bringen, der professionell präsentiert. Das können Lehrende sein, Einzelunternehmer, kleine Teams oder Firmen, aber natürlich auch Studierende. Diese Zielgruppenbreite können wir durch unsere Selfservice-Lösung perfekt ansprechen. Dass wir dafür jetzt auch die Unterstützung von Daniel Zech und SevenVentures haben, freut uns sehr und ist eine wichtige Basis für unseren Marketing- und Vertriebsfokus“, sagt presono-CEO Martin Behrens. Start der TV-Kampagne soll im Herbst 2020 sein.