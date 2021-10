Nahezu historisch mutete die gemeinsame Pressekonferenz von Tourismusdirektor Georg Steiner und dem Linzer City Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner an: Nachdem Anfang September der Rechtsstreit um eine ausständige Forderung seitens des Tourismusverbandes in sechsstelliger Höhe beigelegt wurde, demonstriert man nun auch nach außen Einigkeit und präsentiert gemeinsam eine neue Kampagne für die Linzer Innenstadt.

LINZ. "Wir freuen uns, dass wir nun miteinander den richtigen Weg gefunden haben", so City Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner im Rahmen einer Pressekonferenz im Linzer Café Traxlmayr. Gemeinsam mit Tourismusdirektor Georg Steiner präsentiert er die Herbst-Kampagne für die Linzer Innenstadt. Gleich zu Beginn wird klargestellt: Fragen zur schwierigen Vergangenheit der beiden Interessensvertretungen werden nicht beantwortet. Heute gehe es um die Zukunft.

Dem gemeinsamen Pressetermin gingen monatelange Streitigkeiten voraus. Dieses seien jetzt beigelegt, ab jetzt "ziehe man an einem Strang".

Streitigkeiten aus der Vergangenheit beigelegt

Dem gemeinsamen Pressetermin gingen monatelange Streitigkeiten voraus. Zuletzt drohte der City Ring sogar mit einer Klage. Der Tourismusverband sollte eine offene Forderung in Höhe von 116.723 Euro an die Linzer Kaufleutevereinigung begleichen. Anfang September einigte man sich außergerichtlich – über den Inhalt der Abmachung hielt man sich bedeckt. Die gemeinsame Herbst-Kampagne könnte Teil der Einigung sein. "Alle Akteure, denen die Linzer Innenstadt wichtig ist, ziehen jetzt einem Strang", betont Tourismusdirektor Georg Steiner. Wer hier auf wen zuging, wollten weder Steiner noch Wied-Baumgartner beantworten. Eine entscheidende diplomatische Rolle dürfte aber Optiker Klaus Pippig gespielt haben.

Keine Anlehnung an #linzistlinz

Optisch mutet die Kampagne klassisch an und hebt die Vorzüge des "echten Shoppingerlebnisses" im Gegensatz zum Online-Shopping in der Innenstadt hervor. Der Input des Tourismusverbandes besteht aus finanziellen Mitteln, über deren Höhe keine Auskunft gegeben wird, und dem Zurverfügungstellen verschiedener Kommunikationskanäle. Die progressive Werbelinie #linzistlinz, mit der Tourismusverband zuletzt für großes mediales Aufsehen sorgte, ist darin nicht wiederzuerkennen. "Es muss in der Bewerbung auch ein klassisches Grundrauschen geben", antwortet Steiner darauf angesprochen. Persönlich sei er aber jetzt auf den Geschmack gekommen, sich mehr zu trauen, "sofern es passt".

Kunden in die Linzer Innenstadt bringen

Die aktuelle Kampagne soll in der Vorweihnachtszeit verstärkt Menschen aus dem Linzer Umland in die Innenstadt locken. Als Maßnahmen dafür sind Plakate, Citylights, Werbeschaltungen in oberösterreichischen Medien, genauso wie Schaufensteraufkleber und wiederverwendbare Einkaufstaschen aus Stoff geplant. Auch mehrere Mitmach-Aktionen sind geplant.

Koordination durch City Management GmbH

Diese gemeinsame Werbeaktion von Tourismusverband und City Ring soll nicht die einzige Kooperationsmaßnahme bleiben. Auch mit anderen Initiativen, etwa dem Linzlabyrinth oder der Gastrovereinigung der Hotspots Wirte, will der Tourismusverband in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten. Koordinieren soll Maßnahmen dieser Art in Zukunft die neu gegründete City Management Linz GmbH. Seit 1. Oktober ist dort Geschäftsführerin Elke Pflug im Amt.

