Das Telekom-Unternehmen A1 und die BezirksRundschau Oberösterreich würdigen den Einsatz der Datenspezialisten von Solgenium in der Covid-19-Krise mit dem Innovationsaward.

LINZ. Das Linzer IT-Unternehmen Solgenium ist einer der Gewinner der Covid-19-Krise. Die Firma hat mit Cara-Covid-19 ein Programm entwickelt, das Spitälern eine exakte Vorhersage für Bettenzahl, Material- oder Personalaufwand bietet. Der selbstlernende Algorithmus greift auf die Vielzahl vorhandener Daten zur Corona-Pandemie zurück und prognostiziert die Höhe zu erwartender Neuinfektionen. Das soll in Zukunft bis auf die Bezirksebene möglich sein.

Zahl der Mitarbeiter verdoppelt

Derzeit wird das Programm in 14 Ländern genutzt. Die Zahl der Mitarbeiter an Standorten in Linz, Wien und Graz hat sich seit März verdoppelt. Gründer Andreas Diensthuber und Martin Lichtenberger bieten den Basis-Dienst der Software in der Krise kostenlos an. "Wir wollten unsere Tech- und Health-Expertise für die Krise nutzbar machen", sagt Diensthuber. Im März ging man ans Werk, habe sich "20 Tage lang einsperrt und die erste Version programmiert". Den Einsatz und Ideenreichtum in der Corona-Krise würdigen das Telekom-Unternehmen A1 und die BezirksRundschau OÖ mit dem Innovationsaward und damit einer Gutschrift über 3.000 Euro für den A1-Shop.